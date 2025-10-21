Marcallo con Casone, boom di visitatori per “Back in Time”: la mostra mondiale su Ritorno al Futuro prorogata fino a fine novembre

Letture: 3.983

Un successo che ha superato ogni aspettativa. A Marcallo con Casone (MI), le prenotazioni per la mostra Back in Time – The Exhibition sono state così numerose da rendere necessaria una nuova proroga fino a fine novembre. L’esposizione, ospitata negli spazi di Villa Beretta Magnaghi e organizzata da Infinity Events in collaborazione con Ritorno al Futuro Italia APS, associazione che ha sede a Ossona, celebra il 40° anniversario del film cult del 1985, riportando il pubblico indietro nel tempo tra memorabilia, costumi, oggetti di scena e scenografie originali.

Inserzioni

⛑️ Un viaggio nel tempo per beneficenza

L’iniziativa sostiene il Team Fox, la fondazione per la ricerca sul Parkinson creata da Michael J. Fox. Parte del ricavato della manifestazione è devoluta alla causa, mentre i visitatori possono contribuire con donazioni dirette durante la mostra.

🚗 Una mostra da oltre 2.000 metri quadrati

All’interno dell’area espositiva — più di 2.000 mq — è possibile ammirare oltre 100 cimeli originali provenienti dai set dei tre film della saga. Tra i pezzi più iconici: la DeLorean DMC-12 Time Machine, la Ford 1946 di Biff Tannen, il pulmino Volkswagen T2 dei “terroristi libici” e la Toyota Hilux SR5 di Marty McFly. Il percorso comprende anche aree foto-set, bookshop e la caffetteria a tema Lou’s Café Anni ’50, nel parco settecentesco della villa.

Inserzioni

🚒 Le scenografie di Hill Valley prendono vita

Nel parco esterno, a ingresso gratuito, sono state ricreate le scenografie di Hill Valley, dalla Torre dell’Orologio al cartello “Welcome to Hill Valley”, passando per il banchetto “Save the Clock Tower” e i Lyon Estates. Tutti i weekend vengono proiettati documentari e contenuti esclusivi legati alla trilogia.

🎬 I pezzi più amati dei tre film

L’almanacco di Ritorno al futuro

All’interno, i visitatori trovano la tuta antiradiazioni di Marty McFly, la camicetta di Lorraine, la giacca di George McFly, i giornali dell’Hill Valley Telegraph, il progetto originale della Torre dell’Orologio e lo storyboard del finale alternativo. Non mancano l’Hoverboard, la Pepsi Diet del futuro, la Nike Mag e il Grande Almanacco Sportivo, autografato da Tom Wilson e Michael J. Fox.

Inserzioni

🎤 Eventi speciali e ospiti dal vivo

Intervista a Donald Fullinlove e Harry Waters Jr a villa Magnaghi, Marcallo con Casone

La mostra prevede anche incontri con ospiti del mondo del cinema, momenti di approfondimento e attività a tema, accessibili gratuitamente. Indimenticabile il ballo di fine anno con la presenza delle star Donald Fullinlove e Harry Waters Jr, di cui abbiamo delle chicche davvero esclusive, come questo spezzone della conferenza stampa prima della serata del ballo di fine anno.

📍 Informazioni utili

La mostra è aperta fino a fine novembre:

Inserzioni

Venerdì 14:30–18:30

Sabato e domenica 10:00–18:30

Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura.

Sede: Villa Beretta Magnaghi, via Roma 34, Marcallo con Casone (MI)

Biglietti su Fever con ingressi contingentati per garantire la migliore esperienza ai visitatori.

🔗 Info e prenotazioni su:

👉 www.backintimetheexhibition.com

📞 WhatsApp: +39 379 262 1517