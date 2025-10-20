Urla in casa a Legnano: la Polizia bussa e trova quasi 1kg tra hashish e marijuana, 20mila euro e una mamma disperata

Letture: 1

Un normale controllo si è trasformato in un blitz antidroga. La Polizia di Stato di Milano, durante un intervento a Legnano (MI) nella serata di domenica 13 ottobre, ha arrestato un 34enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’abitazione dell’uomo, gli agenti hanno trovato oltre mezzo chilo di hashish, quasi 400 grammi di marijuana e circa 20mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Inserzioni

👮‍♂️ L’intervento scatta dopo le urla

Gli agenti della Squadra investigativa del Commissariato Mecenate di Milano, impegnati a supporto della stazionei diPolizia di Legnano, in un servizio di osservazione contro lo spaccio nella zona, hanno notato movimenti sospetti nei pressi di una villetta indipendente. Durante il controllo, dalle finestre dell’abitazione sono arrivate delle urla così alte che hanno spinto i poliziotti a intervenire.

Alla richiesta di entrare, un uomo e un’anziana donna — la madre del sospetto — hanno detto di non poter aprire perché senza chiavi. Eranostati chiusi dentro dal figlio. Poco dopo, però, il 34enne è rientrato nell’abitazione, chiudendosi dentro e ignorando gli agenti. Solo dopo l’insistenza della madre, l’uomo ha aperto la porta, facendo entrare la Polizia, che ha subito sentito un forte odore di hashish provenire dalle stanze.

Inserzioni

👮‍♂️ Il sequestro nella casa di Legnano

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato migliaia di euro nascosti dentro un pacco di merendine nella cucina e altri contanti nella camera da letto. In una stanza chiusa a chiave, invece, è stato scoperto un vero e proprio deposito di droga, con panetti di hashish, buste di marijuana confezionate, materiale per il taglio e un bilancino di precisione.

In totale, gli agenti hanno sequestrato oltre 500 grammi di hashish, più di 400 grammi di marijuana e 18.510 euro in contanti. L’uomo, disoccupato e già segnalato nelle banche dati interforze delle forze dell’ordine per reati legati alla droga e altri reati contro il patrimonio, è stato portato in Commissariato e poi trasferito nel carcere di Busto Arsizio, su disposizione della Procura della Repubblica.