Robecchetto con Induno: sequestrati 220 kg di hashish, 2 arresti

Letture: 5.601

I poliziotti della Squadra Mobile di Milano hanno socperto un depisito pieno di Hashish a Robecchetto con Induno, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio. L’operazione si è conclusa con l’arresto di due uomini, un italiano di 43 anni e un marocchino di 33 anni, entrambi già segnalati nelle banche dati interforze delle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio.

Inserzioni

👮‍♂️ L’indagine e l’osservazione a Robecchetto

Mercoledì 15 ottobre, verso le 16:30, gli investigatori hanno notato il 33enne muoversi in auto tra Turbigo e Robecchetto con Induno, due comuni spesso attraversati dai corrieri della droga. lo tenevano d’occhio da un po’. Nei pressi della chiesa di Robecchetto, l’uomo è stato visto entrare in un deposito dopo aver parcheggiato l’auto vicino a un cancelletto. È rimasto all’interno per pochi minuti, poi è uscito con due borse che ha caricato in macchina prima di dirigersi verso Turbigo.

👮‍♂️ La consegna e il primo fermo a Turbigo

Nel parcheggio di un locale di via Milano a Turbigo, il 33enne ha incontrato il 43enne italiano e gli ha consegnato le due borse. Gli agenti della Squadra Mobile hano capito al volo cosa stava succedendo e, non appena il marocchino si è allontanato, sono intervenuti fermando il 44enne italiano che aveva con se i due borsoni. Controllo dei documenti, perquiszione personale e poi la fatidica domanda, “ci fa vedere cosa c’è nel borsoni?”. L’italiano sapeva già che non poteva rifiutarsi e si è arreso. All’interno delle borse i poliziotti hanno trovato 30 chilogrammi di hashish confezionati in panetti. L’odore che si portavano dietro doveva essere decisamente rilevatore, anche se i pacchetti erano sottovuoto.

Inserzioni

👮‍♂️ Il marocchino non è andato lontano:

Poco dopo, gli agenti che avevano seguito il marocchino dopo che si era allontanato dal punto dello scambio, lo hanno fermato. Stesso copione: esibizione del distintivo, controllo dei documenti, che aveva con sé 1.680 euro in contanti e un mazzo di chiavi. Proprio quelle chiavi hanno permesso di accedere al deposito di Robecchetto, dove la Polizia ha sequestrato altri 192 chilogrammi di hashish e materiale per il confezionamento.

il maxi sequestro

In totale, il sequestro ammonta a oltre 220 chilogrammi di sostanza stupefacente. Prendendo come media il prezzo di 10 euro al grammo, se venduta in strada quella droga avrebbe messo nelle mani dei narcotrafficanti circa 2milioni e mezzo di euro. I due uomini sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio e portati al carcere di Busto Arsizio, dove restano a disposizione dell’autorità giudiziaria.