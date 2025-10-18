L’Italia frena sull’ educazione sessuale e l’ affettività!

Letture: 1.812

Passo indietro nell’educazione sessuale e sull’affettività all’interno delle scuole. Mentre i femminicidi e le violenze di genere continuano, (solo due giorni fa l’omicidio di Pamela Gemini) un emendamento della Lega mette una stretta all’educazione alla sessualità e all’affettività nelle scuole.

Sembra, sarà possibile inserire queste materie solamente alle scuole superiori e solo con il consenso del genitori che dovranno conoscerne i temi e il materiale didattico. Percorsi educativi desiderati dal 90% dei genitori per dare più sostegno e informazioni ai propri figli sulla relazione col proprio corpo e nelle relazioni con gli altri, faranno fare all’Italia, che tra l’altro è tra i sette paesi in cui la materia non è obbligatoria, un viaggio nel tempo…tornando al Medioevo. Laura Tosi