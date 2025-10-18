Donut, l’importanza delle piccole attenzioni…

Letture: 3.209

Per sapere se stai nel cuore delle persone basta poco; a me oggi, ad esempio, è bastato un donut. La vita ci rende frenetici e distratti: abbiamo impegni e pensieri che ci obbligano a mettere sveglie e post-it per ricordarci anche le cose più banali. Ma, se stai nel cuore di qualcuno, la frenesia si rompe anche solo per un attimo per fare posto a gesti che ti fanno sentire pensata.

A volte mi piacerebbe sentire questa o quella persona, poi, immancabilmente, fatico a incastrare il momento e rimando. Allo stesso modo fanno sicuramente gli altri che, alcuni so bene, conducono una vita di incastri e salti mortali per gestire le famiglie, la vita privata, gli amici e il lavoro come me e probabilmente da ambo i lati ci si sentiamo un po’ soli. Poi però, in momenti inaspettati, alcuni hanno la capacità di sorprenderti e lo fanno con un gesto minimal dall’effetto emotivamente importante.

Così anche un donut, preso per te da chi si è ritagliato un pranzo fugace, acquisisce un valore assurdo, e io so che, nonostante tutta la frenesia di vita che li invade, loro hanno pensato a me. Non lasciate che la vita vi travolga: trovate tempo per compiere piccoli gesti; questi avranno la capacità di far comparire sorrisi che nemmeno vi immaginate.