Sermide, Magnacavallo e Borgo Mantovano. I carabinieri a caccia con Perla e Harry

Il 15 ottobre, al mattino, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gonzaga, insieme alle Stazioni di Sermide, Magnacavallo e Borgo Mantovano, hanno eseguito tre perquisizioni locali e personali richieste dall’Autorità Giudiziaria. L’operazione ha avuto degli alleati d’eccezione: le unità cinofile “Perla” e “Harry” del Nucleo Cinofili di Orio al Serio, che hanno fiutato la sostanza stupefacente nascosta negli appartamenti controllati.

👮‍♂️ Cosa hanno trovato Harry e Perla

Grazie al lavoro dei due cani, i militari hanno sequestrato complessivamente 20 grammi di droga tra cocaina, marijuana e hashish. Sono stati trovati anche un bilancino di precisione, materiale da taglio e 4.755 euro in contanti, probabilmente provento di attività illecite.

🚔 Tra arrestati e indagati

L’indagine coinvolge cinque stranieri tra i 25 e i 42 anni, indagati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Tra loro, un marocchino di 30 anni e un altro di 23 sono stati denunciati anche perché trovati senza documenti validi che attestassero la loro regolare presenza in Italia. Durante le perquisizioni, un 38enne di Borgo Mantovano, che era già agli arresti domiciliari, è stato trovato in possesso di 11 grammi di hashish, fatto che ha aggravato la sua posizione.