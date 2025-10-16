L’Olona in bicicletta: sei escursioni gratuite tra storia, natura e borghi del Varesotto

Letture: 2.413

L’Olona non è solo un fiume. È una linea di collegamento tra borghi antichi, boschi e storie dimenticate. Lungo le sue sponde, nei prossimi mesi, i Parchi ATE Insubria-Olona e Archeologistics propongono un modo diverso per riscoprire il territorio: “L’Olona in bicicletta. Tante storie, senza fretta”, sei escursioni gratuite che si terranno tra luglio e novembre. L’iniziativa invita a rallentare, a percorrere le ciclopedonali e le strade secondarie dei paesi cresciuti lungo il fiume, ascoltando i racconti legati a chiese, cascine, monasteri e boschi che custodiscono ancora tracce di storia e arte.

“Tante storie, senza fretta”: il percorso della prossima escursione 🚴‍♀️

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 19 ottobre, unico del pomeriggio. La partenza è dal Monastero di Torba alle 14.30, con arrivo al Centro Didattico Scientifico di Tradate, dove si svolgerà anche la tradizionale Festa delle Castagne.

Durante il tragitto si incontreranno la Chiesa del Crocifisso, che conserva un affresco del Morazzone, e la Chiesa prepositurale di Santo Stefano. Il percorso, su strade miste e un tratto sterrato, è alla portata di tutti, anche se è consigliata la mountain bike. È un’occasione per vivere una domenica tra natura e arte, seguendo un ritmo lento, quello che permette di osservare e non solo attraversare.

Ultima tappa il 2 novembre: tra boschi, santuari e stagni 🌿

L’ultima escursione della stagione si terrà domenica 2 novembre alle 9.30. Il gruppo visiterà le aree umide di Beregazzo con Figliaro e, attraversando il bosco, raggiungerà il Santuario di Oltrona San Mamette, in una posizione panoramica che apre lo sguardo su altre zone del Parco Pineta. Durante il percorso si parlerà del valore ecologico e faunistico di questi ambienti, prendendo come esempio lo stagno della Ca’ Bianca. La difficoltà è media, con un dislivello di circa 200 metri: il tragitto è riservato a chi usa una mountain bike.

Iscrizione e noleggio e-bike

Tutte le visite sono gratuite grazie al finanziamento dei Parchi Insubria-Olona, ma l’iscrizione è obbligatoria. Il modulo si trova online a questo link 👉 bit.ly/olonainbicicletta2025. Per chi non possiede una bici, Archeologistics offre un servizio di noleggio e-bike presso il Monastero di Torba (bit.ly/noleggioebike).

Un turismo che unisce lentezza e conoscenza

L’Olona in bicicletta unisce turismo sostenibile e valorizzazione del territorio, puntando su un approccio che mette al centro la scoperta lenta. Non serve essere sportivi: basta la voglia di guardare il paesaggio con occhi nuovi e lasciarsi accompagnare da chi lo conosce davvero. Dalla Valle Olona al Parco Pineta, pedalare diventa così un modo per conoscere storie, natura e arte, senza fretta e con curiosità.