Torna East market: i mercatini vintage che non passano mai di moda

Torna l’East Market: la Milano vintage che non passa mai di moda Milano si prepara a tornare indietro nel tempo, ma con stile. Domenica 19 ottobre, negli spazi dell’ex fabbrica aeronautica di via Mecenate 88/A, torna l’East Market: l’evento cult del vintage che da anni trasforma la città nella capitale del riuso creativo. Dalle 10 alle 21, tra vinili, capi retrò, arredi industrial e pezzi da collezione, si potrà curiosare tra oltre 6000 metri quadrati di bancarelle, stand e atmosfere d’altri tempi.

Vintage, design e curiosità da tutta Italia

Più che un semplice mercatino, l’East Market è diventato una vera istituzione per appassionati e curiosi. Centinaia di espositori provenienti da tutta Italia porteranno migliaia di oggetti unici: abiti d’epoca, borse firmate, scarpe cult, accessori militari, arredamento modernariato, lampade, ceramiche e oggettistica di design. Non mancheranno fumetti, libri, dischi, giocattoli e perfino biciclette d’epoca. Ogni edizione è diversa dalla precedente: i venditori selezionati propongono sempre nuovi pezzi, spesso restaurati e reinterpretati, lontani dal vintage “usa e getta” che ha invaso il mercato.

Everything Old is New Again

Il motto dell’East Market — “Everything Old Is New Again” — racchiude la filosofia dell’evento: dare nuova vita a ciò che era stato dimenticato, unendo estetica, sostenibilità e cultura del riciclo. Ogni acquisto è un piccolo gesto green: scegliere un abito o un oggetto di seconda mano significa ridurre gli sprechi e contrastare la sovrapproduzione industriale. In un momento storico in cui la moda sostenibile è diventata una necessità, l’East Market resta un esempio concreto di economia circolare applicata al quotidiano.

Capi unici e collezioni da scoprire

Tra i protagonisti dell’edizione di ottobre ci saranno nomi ormai iconici della scena vintage milanese: Vintageafropicks con i capi anni ’80 e ’90, Alt Means Old con i piatti d’epoca decorati con ironici claim, e Spaghettochild, punto di riferimento per lo streetwear e il mondo skateboard. Tra le novità, BIBI Sartoria con le sue giacche patchwork colorate e RADICA Made in Italy, che trasforma legno e resina in lampade e quadri dal gusto artigianale. Spazio anche al riuso creativo: la designer Paola Spatari recupera vecchie vele nautiche per trasformarle in borse e accessori.

Musica, food e atmosfera d’altri tempi

Accanto alle bancarelle, l’East Market offre anche esperienze e intrattenimento. Nei diversi spazi si alternano mostre, installazioni e DJ set che mixano sonorità del passato con i suoni contemporanei. Per i collezionisti, la Vinyl Area è un piccolo paradiso: vinili, cassette, giradischi e memorabilia musicali dal rock al reggae. Non manca la parte gastronomica. Nell’area coperta del East Market Diner si può fare una pausa tra un acquisto e l’altro, con bar, bakery e caffetteria sempre aperti. Nel cortile esterno, i food truck propongono street food internazionale, birre artigianali, cocktail e piatti per tutti: vegani, celiaci e anche bambini. È disponibile un guardaroba custodito , utile per chi arriva da fuori città o con valigie al seguito.

Un appuntamento che conquista ogni volta

Negli anni, l’East Market è diventato una tappa fissa per chi ama l’originalità e la ricerca. Una fiera che mescola passato e presente, moda e arte, nostalgia e modernità. Per qualcuno è un viaggio nel tempo, per altri una caccia al tesoro tra gli stand. In ogni caso, è un’esperienza che racconta una Milano diversa: creativa, vintage, e capace di rinnovarsi senza dimenticare il proprio passato. East Market Milano, domenica 19 ottobre, dalle 10 alle 21, via Mecenate 88/A. Ingresso 5 euro.