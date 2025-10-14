Caporalato tra Mantova, Ferrara e Rovigo: arrestati due imprenditori moldavi, indagati due italiani

Letture: 4.542

Si è chiusa all’alba un’indagine lunga oltre un anno che ha svelato un vasto sistema di sfruttamento del lavoro agricolo tra Sermide e Felonica. Nella mattinata di oggi, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Mantova, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro e delle Compagnie di Gonzaga, Cento e Castelmassa, hanno arrestato due imprenditori di origine moldava, un uomo di 36 anni e una donna di 42, residenti a Sermide e a Felonica. Sono accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

🚔 Le indagini e l’intervento dell’Arma

L’operazione, coordinata dalla Procura di Mantova e supportata dal 2° Nucleo Elicotteri di Orio al Serio, ha portato anche alla notifica di un invito a comparire per due imprenditori italiani , uno di 39 anni, residente nel Mantovano, e uno di 56 anni, residente nel Ferrarese, accusati di aver utilizzato consapevolmente la manodopera sfruttata. Le perquisizioni si sono estese da Sermide e Felonica, anche a Poggio Rusco, Bondeno e Castelmassa, con l’acquisizione di documenti anche nello studio di un commercialista.

Le indagini, avviate nel luglio 2024, hanno permesso di accertare che i due imprenditori moldavi avevano reclutato oltre cinquanta connazionali in condizioni di grave bisogno. Li convincevano a raggiungere l’Italia e a procurarsi documenti falsi che li facessero apparire cittadini rumeni o bulgari, così da aggirare le restrizioni dei cosiddetti “decreti flussi”. Una volta arrivati, i lavoratori venivano ospitati — a pagamento — in alloggi gestiti dagli stessi imprenditori e trasportati ogni giorno nei campi agricoli dove lavoravano fino a 16 ore, senza riposo settimanale né sicurezza sul lavoro.

🚔 Sfruttamento, sorveglianza e ricatti

I braccianti venivano sottoposti a un controllo costante, con limitazioni negli spostamenti e minacce di rimpatrio in caso di disobbedienza. Le violazioni riguardavano orari, paghe, sicurezza e condizioni di vita. Secondo gli investigatori, ogni minima ribellione alle regole imposte comportava il licenziamento immediato e il rimpatrio. I caporali, approfittando della vulnerabilità linguistica e della povertà dei lavoratori, li costringevano a lavorare in stato di soggezione.

Durante le perquisizioni, i Carabinieri hanno sequestrato computer, documenti e 12.650 euro in contanti, nascosti in un armadio. La collaborazione con Europol è stata determinante per verificare la falsità dei documenti d’identità utilizzati.

🚔 Un sistema organizzato e radicato

Dalle carte emerge che, dopo il diniego della Prefettura alle richieste di assunzione per mancanza di quote, i due imprenditori avrebbero falsificato le carte d’identità per far passare i lavoratori moldavi come cittadini comunitari. L’attività, mascherata da appalti di servizi, consentiva di collocare manodopera a basso costo presso aziende agricole del Mantovano, traendo profitti dal lavoro nero.

L’indagine ha riportato alla luce il fenomeno delle cosiddette “cooperative senza terra”, strutture fittizie che si presentano come cooperative ma operano come vere e proprie agenzie di caporalato legalizzato. Già nel 2013 un’inchiesta giornalistica citava una donna moldava capace di gestire oltre 200 braccianti, guadagnando 2 euro per ogni ora di lavoro di ciascuno.

🚔 La storia di Artiom e Amelia

Il pensiero va alla storia che portò alla scoperta delle Coopertative senza terra, quella di Artiom e Amelia, arrivati in Italia con documenti falsi. I due erano stati costretti a usare passaporti rumeni falsificati come forma di ricatto e non eseguire gli ordini avrebbe comportato la denuncia alle autorità. Avrebbero perso tanceh quel poco che avevano. Spostati da un campo all’altro, seguivano le stagioni della raccolta, incatenati a un sistema di sfruttamento che durava da anni.

🚔 Un fenomeno sotto osservazione

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Mantova e la Prefettura, guidata dal prefetto Roberto Bolognesi, monitorano da tempo il fenomeno del caporalato nella Bassa Mantovana. Nell’estate appena conclusa sono stati intensificati i controlli nel settore agricolo, con numerosi interventi mirati. Le attività proseguiranno anche nei prossimi mesi per arginare un sistema che, dietro l’apparenza della legalità, nasconde sfruttamento e violazioni dei diritti umani fondamentali. Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari: la colpevolezza dei soggetti coinvolti dovrà essere accertata in sede di processo, nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti.