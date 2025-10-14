Babyloss awareness day 2025. Il giorno dedicato ai bambini nati troppo presto

Letture: 3.216

Babyloss awareness day 2025. Il mese di ottobre si accende per la consapevolezza sulla perdita in gravidanza. L’incidenza di morte in utero nei primissimi mesi, per complicazioni alla nascita o nel mese successivo al parto sono migliaia e l’evento viene definito: lutto perinatale. A me non hanno dovuto spiegarlo perché l’ho provato sulla mia pelle a ventitré anni; incinta di ventisei settimane, rompo le acque improvvisamente.

Inserzioni

PROM (prematura rottura delle membrane)

Così, il mio bambino, di appena 720 gr. ha lottato due giorni per poi spegnersi lasciando una ferita enorme e un gran buio nella mia vita. Sarà per questo buio, che colpisce circa una donna su sei, che è nata un’iniziativa che creerà un’onda di luce per ricordare ogni bambino perso. Alle 19 di mercoledì 15 ottobre 2025, migliaia di famiglie che hanno vissuto questo dolore, avranno la possibilità di commemorare la propria perdita, Potranno farlo accendendo una candela sul davanzale della propria finestra, creando così un’unica

catena luminosa fatta d’amore e di speranza. Se hai vissuto un evento doloroso come questo e ti serve sostegno, puoi trovarlo qui: www.ciaolapo.it/