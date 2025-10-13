Week end sotto controllo dei carabinieri: droga, soldi e locali fuori norma

Letture: 1.205

Ogni week end ad Abbiategrasso c’è un copione che si ripete: i controlli dei Carabinieri nel centro e nei locali per contrastare lo spaccio e la mala movida, e le sorprese che non mancano mai. Come settimana scorsa, ieri sera, nel cuore della città, la Compagnia di Abbiategrasso ha messo in campo un servizio straordinario di controllo, affiancata dagli equipaggi rafforzati del SIO del Reggimento Lombardia e dal NAS di Milano. Un’operazione mirata a contrastare i fenomeni di illegalità diffusa e a garantire un po’ di ordine nei luoghi più frequentati del centro, tra locali e piazze affollate.

🚔 Spaccio e segnalazioni per droga

Nel corso della serata, i militari hanno individuato tre uomini di origine nordafricana che avevano circa 10 grammi tra cocaina e hashish, oltre a 1.400 euro in contanti, somma ritenuta frutto dell’attività di spaccio. I tre sono stati denunciati a piede libero. Non è andata meglio a due consumatori, sorpresi con piccole dosi di droga all’interno di un locale del centro: per loro è scattata la segnalazione alla Prefettura ai sensi dell’articolo 75 del DPR 309/90. Perderanno la patente.

💰 Controlli nei locali: multe salate e una chiusura

Durante i controlli, i NAS di Milano hanno passato al setaccio due pub del centro cittadino. Entrambi sono risultati con carenze strutturali e gestionali. Le sanzioni amministrative ammontano a 2.000 e 5.000 euro, ma per uno dei due esercizi è scattata anche la chiusura temporanea, in attesa che vengano sanate le irregolarità riscontrate.

🚔 50 identificati, fra cui 9 con precedenti,

Nel complesso, i Carabinieri hanno identificato cinquanta persone: nove di loro avevano precedenti di polizia. Nei week end i Carabinieri di Abbiategrasso stanno effettuando dei pressing sul centro di Abbiategrasso che è spesso teatro di spaccio e di episodi di microcriminalità.