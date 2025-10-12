Pegognaga, armi e droga. Le trova Perla

Letture: 1.436

Il fiuto di “Perla” non sbaglia. Una brillante operazione dei Carabinieri della Compagnia di Gonzaga, con il supporto dell’unità cinofila dell’Arma, ha portato all’arresto di un 25enne abitante a Pegognaga trovato in possesso di droga, armi e munizioni. L’intervento è avvenuto nella tarda serata di venerdì 10 ottobre, durante un servizio di controllo disposto nell’ambito delle attività di sicurezza pubblica coordinate dal Prefetto di Mantova, Roberto Bolognesi.

Inserzioni

🚔 Il controllo e la perquisizione

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gonzaga, insieme ai colleghi della Stazione di Pegognaga e all’unità cinofila di Orio al Serio, hanno iniziato i controlli nel centro abitato, per poi estenderli all’abitazione del giovane. Appena entrata, “Perla” ha guidato gli inquirenti nella camera da letto del ragazzo, dove è stato trovato un vero e proprio arsenale.

💥 Droga, armi e munizioni

All’interno della stanza i militari hanno sequestrato quasi 3 grammi di cocaina, 29 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale da taglio e alcuni coltelli e altro materiale usati per il confezionamento della droga.

Ma la scoperta più grave è arrivata con il ritrovamento di un fucile Beretta calibro 12 con canne mozzate e calcio tagliato, risultato rubato nel marzo 2024 a Magnacavallo. Accanto all’arma c’erano 19 munizioni e due pistole giocattolo, fedeli riproduzioni di armi da fuoco. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Inserzioni

⛓️ Arresto nel giorno del compleanno. Fine della festa

Il 25enne, residente a Pegognaga, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione illegale di armi e munizioni. Si potrebbe anche dire che i carabinieri gli hanno rovinato la festa, dato che il fermo è scattato proprio nel giorno del suo compleanno.

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato portato nel carcere di Mantova, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e la colpevolezza dovrà essere ufficialmente accertata in sede di processo, perchè dal punto di vista più concreto e visibile, armi e droga c’erano.