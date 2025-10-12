Borseggi a Milano, Stazione Centrale. “Ti aiuto col bagaglio” e le sfila il portafoglio

Letture: 3.826

Una mano tesa per aiutare con il bagaglio, un sorriso, e in pochi secondi spariscono soldi e portafogli. I borseggi non sono certo una novità, ma è bene conoscere i metodi. È successo alla Stazione Centrale di Milano, nel primo pomeriggio di mercoledì 9 ottobre, a bordo di un treno regionale diretto a Bergamo.

🚆 Attenti al “ti do una mano”

Gli agenti della Polizia Ferroviaria, allertati dal Centro Operativo Compartimentale, sono intervenuti per una lite in corso sul convoglio. Quando sono saliti sul treno, hanno trovato una 30enne bosniaca, già nota alle forze dell’ordine, bloccata dai passeggeri che l’avevano sorpresa con le mani nel sacco. La donna, fingendo di aiutare quattro viaggiatrici a sistemare i bagagli, aveva approfittato della confusione per rubare un portafoglio contenente 720 euro e altro denaro contante, per un totale di 2900 euro, ad altre due diverse passeggere.

La trentenne non agiva da sola: secondo le prime ricostruzioni, aveva tre complici che sono riuscite a fuggire prima dell’arrivo della Polfer. Le agenti della Ferroviaria di Milano, dopo averla fermata e identificata, l’hanno condotta in ufficio per ulteriori accertamenti.

👮‍♂️ L’intervento della Polfer

Entrambe le vittime hanno sporto querela e riconosciuto senza esitazione la ladra come l’autrice dei furti. Una di loro ha anche potuto riavere il portafoglio con tutto il denaro. Il caso è solo l’ultimo episodio di una lunga serie di furti messi a segno da bande di borseggiatori e borseggiatrici che frequentano i treni in partenza o in arrivo dalla stazione di Milano Centrale, sfruttando momenti di distrazione, o di troppa fiducia, dei viaggiatori, spesso fingendo di prestare aiuto.