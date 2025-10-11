Milano, rapina sulla M2 a piazza Abbiategrasso: fermato un 23enne egiziano

Letture: 2.777

Un cittadino egiziano di 23 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato dalla polizia perchè ritenuto responsabile della rapina avvenuta lo scorso 21 luglio nel sottopasso della metropolitana, linea M2, di piazza Abbiategrasso, a Milano. La vittima era una donna di 55 anni,

👮‍♂️ L’aggressione nel sottopasso

Era il 21 luglio, poco dopo le 15, quando la vittima, una donna italiana, è stata seguita da due uomini all’interno del sottopasso che porta ai tornelli della fermata MM2, in piazza Abbiategrasso, a Milano. Uno dei due l’ha afferrata da dietro, spaventandola e tentando di immobilizzarla. La donna ha reagito riuscendo per un attimo a farlo indietreggiare, ma l’aggressore si è avventato di nuovo su di lei, stringendole le spalle e strappandole la collanina d’oro dal collo prima di fuggire con il complice.

👮‍♂️ Il complice è ancora ricercato

Ancora sotto shock e con lievi escoriazioni al collo, la donna ha raggiunto la fermata di Cadorna, dove ha chiesto aiuto a un equipaggio della Polmetro. Gli agenti hanno immediatamente visionato le immagini del sistema di videosorveglianza della metropolitana, avviando un’indagine che ha portato a individuare due sospettati.

Le indagini effettuate dai poliziotti del Commissariato Scalo Romana hanno portato di riconoscere il 23enne, già arrestato in passato per il furto di tre collanine. Il giovane, identificato anche grazie a un tatuaggio visibile sull’avambraccio e riconosciuto dalla vittima durante la visione di un album fotografico, è stato rintracciato ieri mattina in un parco comunale di via Montegani durante un normale controllo del territorio. Il 23enne è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per rapina. Intanto, gli agenti della Polizia di Stato proseguono le ricerche per rintracciare anche il complice che lo aveva aiutato a fuggire.