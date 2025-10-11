Mala movida sul Ticino: 7 denunciati e 11 segnalati nei controlli dei carabinieri

Letture: 3.422

7 persone denunciate e undici segnalate alla Prefettura: è questo il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Gallarate negli ultimi tre fine settimana per contrastare la mala movida e le “stragi del sabato sera” nella cittadina bosina e nei comuni lungo il Ticino e il basso Lago Maggiore.

🚔 Controlli a Gallarate

A Gallarate, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato un 18enne marocchino per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il ragazzo è stato trovato in possesso di dieci dosi di cocaina e di 230 euro in contanti. Denunciato anche un 25enne italiano residente nel milanese, sorpreso con un coltello a serramanico.

🚓 Sesto Calende sotto la lente

A Sesto Calende, meta sempre più frequentata da gruppi di giovanissimi soprattutto il venerdì sera, i carabinieri della Stazione locale — con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle stazioni limitrofe — hanno denunciato tre ragazzi per porto abusivo di coltello, una giovane donna per guida in stato di ebbrezza (con tasso superiore a 1,5 g/l) e un 50enne per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.

🚔 11 segnalazioni alla Prefettura

Sono undici, invece, i giovani segnalati alla Prefettura di Varese come assuntori di droga: sette sono stati trovati con cocaina, quattro con dosi di hashish. I controlli proseguiranno anche nei prossimi fine settimana con l’obiettivo di prevenire episodi legati all’abuso di alcol e droga nei luoghi della movida. E sempre bene ricordare che la segnalazione alla prefettura come assuntori, che viene fatta nel caso si sia trovati con addosso della droga, prevede l’immediato ritiro della patente, e l’obbligo di frequentazione del Sert per poterla riavere.