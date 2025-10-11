Cornaredo, incendio: 3 morti, 3 vigili del fuoco feriti e 8 persone intossicate

Letture: 3.444

Intorno alle 3.00 di questa notte, un incendio è divampato in un appartamento al primo piano di un condominio in via Cairoli, all’angolo con via Silvio Pellico, a Cornaredo. Le fiamme hanno distrutto l’abitazione di una famiglia, e purtroppo 3 persone sono morte. le vittime sono un uomo di 88 anni, sua moglie di 85 e il loro figlio, di 45 anni. Sul posto sono intervenuti in forze i Vigili del Fuoco, i carabinieri della Compagnia di Corsico e il personale sanitario del 118 con mezzi di emergenza maggiore.

Inserzioni

🚒 Il bilancio dell’incendio: 3 morti, 3 feriti fra i vigili del fuoco e altre 8 persone intossicate dal fumo

Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore. I Vigili del Fuoco hanno impiegato tre autopompe, un’autoscala, un’autobotte, due furgoni di supporto e un funzionario tecnico. Durante le operazioni tre vigili del fuoco sono rimasti leggermente feriti: uno di loro è stato trasportato in ospedale per accertamenti e dimesso poco dopo.

Diverse ambulanze sono confluite sul posto, alcune automediche e infermieristiche, e i mezzi per la gestione delle emergenze maggiori e il triage sul posto. I sanitari hanno assistito diciannove residenti sul posto, e otto persone sono state portate in ospedale per controlli e cure a causa dell’intossicazione da fumo. Il rogo ha reso inagibile la palazzina di quattro piani. 50 persone appartenenti a diciassette nuclei familiari sono state evacuate. Sul posto anche la protezione civile.

Inserzioni

🚔 Le indagini

Dopo lo spegnimento delle fiamme, i Vigili del Fuoco hanno concluso le operazioni di messa in sicurezza e di smassamento dei materiali bruciati. Sul posto è rimasta una squadra del distaccamento di Rho per consentire ai residenti di recuperare alcuni effetti personali dalle loro abitazioni, che ancora devono essere valutate per l’agibilità.

L’appartamento in cui è scoppiato l’incendio è stato posto sotto sequestro. Il Nucleo Investigativo Antincendio della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, insieme ai carabinieri di Corsico, stanno conducendo gli accertamenti per risalire alle cause del rogo, che al momento sembrano di natura accidentale.

Inserzioni

⛑️ L’assistenza

Le famiglie evacuate sono state temporaneamente accolte dai parenti e nei centri di emergenza predisposti dal Comune. L’amministrazione comunale, insieme alla Protezione Civile, si sta occupando della gestione dei nuclei sfollati e del monitoraggio della situazione dell’edificio, dichiarato inagibile.