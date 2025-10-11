Milano e hinterland: 7 arresti, 16 denunciati e 1.400 persone identificate

Letture: 2.549

Controlli straordinari nella notte tra Milano, San Giuliano Milanese e Pioltello. I carabinieri del Gruppo di Milano, insieme ai militari del 1° Reggimento “Piemonte”, del 5° “Emilia Romagna” e del 4° Battaglione “Veneto”, hanno dato vita a un servizio di controllo a tappeto del territorio per contrastare furti, spaccio di droga e reati legati alla “movida” e trovare chi li compie. Hanno così teso una rete per cui chi si è mosso nella notte è passato sotto la loro lente di ingrandimento. L’operazione ha portato a 7 arresti e 16 denunce, oltre a numerose segnalazioni amministrative.

🚔 7 arresti e 16 denunce

Nel corso dei controlli, i militari hanno arrestato sette persone in flagranza o in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Le accuse vanno dallo spaccio di sostanze stupefacenti al furto aggravato. Sedici persone sono invece state denunciate a piede libero per reati che spaziano dal furto in abitazione al porto abusivo di oggetti atti a offendere, dalla detenzione ai fini di spaccio all’ingresso e soggiorno irregolare sul territorio nazionale. Alcuni controlli hanno riguardato anche esercizi pubblici, dove sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie e prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione.Tra le denunce anche casi di lesioni personali, guida in stato di ebbrezza e guida senza patente.

🚓 Controlli su strada e segnalazioni per droga

Durante i posti di blocco e le verifiche nei punti più critici della città, i carabinieri hanno segnalato sei persone alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Un automobilista è stato sorpreso per guida in stato di ebbrezza. Nel complesso, l’operazione ha portato all’identificazione di 1.437 persone e al controllo di 607 veicoli. I militari hanno anche eseguito tre ordini di allontanamento dalle cosiddette “Zone Rosse” di Milano, in applicazione dell’ordinanza del Prefetto ai sensi del TULPS.

🚔 Prevenzione e sicurezza

L’attività di controllo rientra nella strategia di prevenzione messa in campo dai carabinieri di Milano per contrastare i reati predatori, lo spaccio e le degenerazioni della movida, specialmente nei fine settimana. L’obiettivo è ridurre gli episodi di violenza e illegalità, assicurando maggiore sicurezza ai cittadini nelle aree più frequentate della città e dell’hinterland. Le verifiche proseguiranno anche nei prossimi week end, con pattugliamenti mirati nei quartieri considerati più sensibili e nei luoghi di aggregazione notturna.