Rho, entra scalzo in municipio con un coltello e una poesia nel sacchetto del pane

Ieri, giovedì 9 ottobre, un uomo si è presentato scalzo, con un sacchetto del pane in mano, al municipio di Rho chiedendo di parlare con il sindaco Andrea Orlandi per consegnargli una poesia dedicata a Rho, intitolata “una vacanza spettacolare, piena di bellezza, poesia e sogni”. Dentro il sacchetto, però, oltre ai fogli con il testo, aveva anche un coltello a serramanico. Quando lo ha estratto, probabilmente per recuperare la poesia, i dipendenti comunali lo hanno visto e dato subito l’allarme.

🚓 L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono arrivate tre pattuglie della polizia locale e una dei carabinieri. L’uomo, un francese, non ha rivolto minacce a nessuno né ha tentato gesti violenti, ma la scena ha spaventato chi si trovava negli uffici. Gli agenti della polizia locale lo hanno fatto uscire con calma dall’edificio e condotto al comando, dove è stato identificato. Il coltello, che avrebbe usato per tagliare il pane, è stato sequestrato.

🚑 In ospedale

E’ stato giudicato in stato confusionale, la situazione era strana, originale e fuori dagli schemi. Dopo averlo tranquillizzato, la polizia locale ha richiesto l’intervento di un’ambulanza. L’uomo è stato accompagnato all’ospedale di Garbagnate Milanese per una valutazione psichiatrica. A quanto risulta, non ha precedenti di nessun tipo e non risulta pericoloso.