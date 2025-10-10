Magenta, rubano lamette da barba all’Iper,ma fanno loro il contropelo

Letture: 2.565

Tre giovani hanno provato a rubare lamette da barba all’Iper di Magenta, ma il piano è fallito nel giro di pochi minuti. L’episodio è avvenuto mercoledì sera nel centro commerciale. La vigilanza interna ha notato i loro movimenti sospetti tra gli scaffali,attraverso i Monitor della videosorveglianza. I tre si aggiravano nel reparto profumeria cercando di passare inosservati, scegliendo confezioni di lamette, articoli piccoli e facilmente occultabili. Le telecamere del sistema di videosorveglianza hanno però ripreso ogni fase: dall’ingresso nel reparto fino al tentativo di uscita, avvenuto attraverso una porta di sicurezza interna.

Inserzioni

🚔 Intervento rapido dei carabinieri

Quando g tili addetti alla sicurezza hanno capito che qualcosa non tornava, hanno deciso di intervenire. Uno dei giovani, accortosi di essere stato scoperto, ha tentato di allontanarsi, e fuori dall’ingresso c’era un altro ragazzo, probabilmente con il compito di fare da vedetta. Anche lui è stato fermato. Nel frattempo, i carabinieri della stazione di Magenta, allertati dalla vigilanza, sono arrivati sul posto in pochi minuti. I militari hanno identificato tutti i presenti e recuperato la refurtiva.

🛡️ Accertamenti in corso sulle responsabilità

La merce, composta da diverse confezioni di lamette da barba, è stata restituita al supermercato. I tre giovani sono stati accompagnati in caserma per gli accertamenti. I carabinieri stanno ricostruendo con precisione i ruoli e le responsabilità di ciascuno, per stabilire eventuali capi d’imputazione.