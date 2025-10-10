Legnano, il Quartetto d’archi della Scala inaugura la nuova stagione del Teatro Tirinnanzi

Letture: 1.600

La grande musica torna protagonista a Legnano. Domenica 19 ottobre, alle 17, il Teatro Tirinnanzi apre la stagione 2025/2026 con un concerto gratuito che vedrà sul palco il Quartetto d’archi della Filarmonica della Scala. L’evento, organizzato dalle Scuole di Musica Paganini con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, sarà a ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria.

🎻 Un’apertura di altissimo livello

Sul palco saliranno Francesco Manara e Daniele Pascoletti ai violini, Simonide Braconi alla viola e Massimo Polidori al violoncello: quattro musicisti di fama internazionale e prime parti dell’Orchestra del Teatro alla Scala. In programma, brani di Schubert, Mozart e Melchiori. Un concerto che segna non solo l’inizio del nuovo cartellone teatrale, ma anche una dichiarazione d’intenti della nuova gestione del Tirinnanzi, che punta su qualità e cultura accessibile.

🎼 Musica per tutti

«Rendiamo la grande musica accessibile a tutti», ha spiegato Fabio Poretti, direttore delle Scuole di Musica Paganini, tra i gestori del teatro. «Questa collaborazione con la Filarmonica della Scala dura da anni e rappresenta il cuore del nostro impegno: avvicinare le persone alla cultura e creare momenti di condivisione che arricchiscono l’animo».

💰 Il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate

L’ingresso gratuito è possibile grazie al contributo della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, main sponsor del Teatro Tirinnanzi. Il presidente Roberto Scazzosi ha ricordato come la musica e la cultura «non debbano restare privilegio delle grandi città». Il sostegno della banca, ha aggiunto, «non è solo un investimento nella qualità della proposta culturale, ma nella qualità della vita delle nostre comunità».

🎭 Una nuova gestione e una nuova stagione

Il concerto inaugurale è anche il primo grande evento della gestione affidata a Cinematografica Valentino srl, con la direzione artistica di Paolo Scheriani. Collaborano la Compagnia ScheriANIMAndelli, la Scuola di Musica Paganini e ScenAperta Altomilanese Teatri: una sinergia che promette una stagione ricca di spettacoli e di iniziative culturali.

🎟️ Come partecipare

Il concerto del Quartetto d’archi della Scala si terrà domenica 19 ottobre alle ore 17.00 al Teatro Tirinnanzi di Legnano. L’ingresso è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione online sul sito internet del teatro Tirinnanzi.