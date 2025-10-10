Busto Arsizio. Fa retromarcia e investe la moglie. E’ morta

Letture: 1.208

Tragedia a Busto Arsizio nel pomeriggio di giovedì, in via Siracusa. Un uomo di 87 anni ha investito e ucciso la moglie di 82 anni mentre stava facendo manovra, una retromarcia, con l’auto davanti a casa. La chiamata di emergenza al 112 è arrivata alle 16.44, subito dopo l’incidente.

🚑 I soccorsi

L’Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto tre equipaggi in codice rosso: un’ambulanza della Croce Azzurra di Castellanza, l’automedica di Varese e l’elisoccorso partito da Milano. I soccorritori hanno trovato la donna e l’auto davanti al civico 23. Nonostante i tentativi di rianimazione, però, non c’è stato nulla da fare. Era morta sul colpo,

🚒 Le verifiche sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Varese e gli agenti della polizia locale di Busto Arsizio. Dai primi accertamenti, si tratterebbe di una tragica fatalità: l’uomo avrebbe innescato la retromarcia senza accorgersi che la moglie era dietro l’auto, invece che di lato.

🚓 Marito sotto choc

Il pensionato, visibilmente scosso, è stato soccorso sul posto e portato in codice verde all’ospedale di Castellanza per accertamenti e per lo stato di choc. I vicini raccontano una coppia tranquilla, molto legata e conosciuta nel quartiere. Nessun litigio, nessuna tensione: solo un tragico errore, costato la vita a una donna e segnato per sempre un marito.