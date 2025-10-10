News Zoom

Abbiategrasso. Festival d’autunno!

Abbiategrasso – Festival d’autunno! Bike tour, visita all’ ex Canonica, Forest Bathing, aperitivi al tramonto. Si potranno fare anche visite guidate al Castello Visconteo, dove dame e cavalieri si esibiranno in uno spettacolo itinerante a cura del Teatro dei Navigli.

Giochi in biblioteca, inaugurazione mostra permanente e camminata metabolica. Questi sono solo alcuni degli appuntamenti che riempiranno la giornata di sabato 11 e domenica 12 ottobre. Per info visitare la pagina facebook del comune di Abbiategrasso

