gibus milano. Violenza al Gibus Milano: 13 arresti e 3 agenti feriti. Al bar licenza sospesa per 30 giorni - 09/10/2025
Porta VeneziaMilano

Violenza al Gibus Milano: 13 arresti e 3 agenti feriti. Al bar licenza sospesa per 30 giorni

Ilaria Maria Preti
Letture: 4.339

A Milano sospesa la licenza al Gibus di Porta Venezia, dopo che la notte di sabato 4 ottobre, gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia sono intervenuti dopo una segnalazione per l’imbrattamento del muro di uno stabile in via Finocchiaro Aprile. Alla vista della polizia, aspettandosi l’intervento, i responsabili si erano rifugiati all’interno del locale “Gibus Milano” in viale Tunisia 30, che oltretutto era aperto oltre l’orario consentito.

Quando i poliziotti sono entrati nel locale, diversi avventori hanno reagito minacciando e aggredendo i poliziotti, innescando un’escalation di violenza e guerriglia e trasformando l’intervento in un problema concreto di ordine pubblico, rendendo necessario l’ausilio di altre volanti. fuga L’intervento in rinforzo delal pattuglia, ha portato a concludere alla svelta l’operazione. Il bilancio si può riassumere con tre agenti di polizia feriti, con prognosi che vanno dai 2 ai 6 giorni, mentre 13 persone sono state arrestate per resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. Lo scopo di rallentare le operazione di arresto dei responsabili non è stato raggiunto, ma ci hanno tentato in tutti i modi.

Il Gibus

L’aver dato appoggio agli imbrattatori di edifici, ha messo nei guai anche il proprietario del Gibus. Infatti a seguito di quanto accaduto, il Questore di Milano Bruno Megale ha disposto la sospensione della licenza del “Gibus Milano” per 30 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S., che prevede la sospensione di esercizi dove avvengono tumulti o gravi disordini, o che rappresentano un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Ieri mattina, gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia hanno notificato la sospensione al titolare .

Ilaria Maria Preti

Giornalista, metà Milanese e metà Mantovana. Ho iniziato giovanissima come cronista, critica gastronomica e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 al 2019 speaker radiofonica di Radio Padania. Ora dirigo, scrivo e collaboro con diverse testate giornalistiche, coordino portali di informazione, sono una Web and Seo Specialist e una consulente di Sharing Economy. Il futuro è mio

