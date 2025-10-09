Furto lampo a Milano: la Polfer arresta 4 ladri tra Corso Buenos Aires e la stazione Centrale

Letture: 3.401

Lunedì 6 ottobre a Milano, quattro persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato per tentato furto aggravato in concorso. Si tratta di 2 cubani e 2 colombiani tra i 22 e i 44 anni.

Nel primo pomeriggio, gli agenti della Polizia Ferroviaria in servizio alla stazione di Milano Centrale hanno notato il gruppo muoversi con fare sospetto tra i bagagli degli avventori degli esercizi commerciali della stazione, comunicando tra loro tramite auricolari. Dopo un’attenta osservazione, i poliziotti li hanno seguiti fino a corso Buenos Aires. Li il gruppetto dei 4 ha individuato un’automobilista che stava a parcheggiando.

Non appena il proprietario dell’auto si è allontanato, i quattro hanno infranto il finestrino e rubato un paio di guanti e un paio di occhiali per un valore complessivo di 600 euro. Gli agenti hanno fermato immediatamente il gruppo e restituito alla vittima gli oggetti rubati. Gli arrestati sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per il prosieguo delle indagini.