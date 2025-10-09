News Zoom

furto,polfer. Furto lampo a Milano: la Polfer arresta 4 ladri tra Corso Buenos Aires e la stazione Centrale - 09/10/2025
Corso Buenos AiresMilanoStazione centrale

Furto lampo a Milano: la Polfer arresta 4 ladri tra Corso Buenos Aires e la stazione Centrale

Ilaria Maria Preti
Lunedì 6 ottobre a Milano, quattro persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato per tentato furto aggravato in concorso. Si tratta di 2 cubani e 2 colombiani tra i 22 e i 44 anni.

Nel primo pomeriggio, gli agenti della Polizia Ferroviaria in servizio alla stazione di Milano Centrale hanno notato il gruppo muoversi con fare sospetto tra i bagagli degli avventori degli esercizi commerciali della stazione, comunicando tra loro tramite auricolari. Dopo un’attenta osservazione, i poliziotti li hanno seguiti fino a corso Buenos Aires. Li il gruppetto dei 4 ha individuato un’automobilista che stava a parcheggiando.

Non appena il proprietario dell’auto si è allontanato, i quattro hanno infranto il finestrino e rubato un paio di guanti e un paio di occhiali per un valore complessivo di 600 euro. Gli agenti hanno fermato immediatamente il gruppo e restituito alla vittima gli oggetti rubati. Gli arrestati sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per il prosieguo delle indagini.

Ilaria Maria Preti

Giornalista, metà Milanese e metà Mantovana. Ho iniziato giovanissima come cronista, critica gastronomica e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 al 2019 speaker radiofonica di Radio Padania. Ora dirigo, scrivo e collaboro con diverse testate giornalistiche, coordino portali di informazione, sono una Web and Seo Specialist e una consulente di Sharing Economy. Il futuro è mio

