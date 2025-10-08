Pro pal. Nuova manifestazione a Milano per le 18

Letture: 15

L’appuntamento dei Pro pal è per oggi alle 18. Non si sa bene dove, ma la questura di Milano si aspetta diverse migliaia di persone che percorreranno la città. I punti di ritrovo più probabili , perchècitati in alcune chat, gruppi e profili social sonopiazzali Lodie piazzale Loreto. Non c’è però nessuna certezza, perchè gli organizzatori non hanno preavvisato la questura impedendo così che questa organizzasse il servizio d’ordine che avrebbe permesso di isolare e finalmente arrestare il manipolo di persone ( non più di unacinquantina in tutto) che si reca alle manifestazioni per lanciare sassi sulle forze dell’ordine.

Inserzioni

Nelle altre occasioni non sono mancati i tentivi di controllo della situazione da parte degli organizzatori, ma sono persone che non hanno nessun ascendente sui manifestanti, tanto che venerdì scorso l’invasione della tangenziale est di Milano da parte di un gruppo di manifestanti Pro Pal che ha aggredito le forze dell’ordine ha messo l’organizzazione in serie difficoltà.

Questo pomeriggio il rischio è che siano ripetuti gli stessi incidenti, e per quunto già in allarme e pronti agli interventi, la difficoltà di gestione potrebbe lasciare aperta la via a nuovi danneggiamenti e sassaiiole.

Inserzioni

Il problema dei Pro Pal in Italia

Benchè la causa della difesa dei palestinesi e la richiesta a Israele di smettere di uccidere i civili sia sacrosanta, così come il gesto del viaggio della Flottila possa essere considerato decisamente coraggioso, anche se chiaramente destinato a non poter superre il blocco navalemilitare di Israele, e quindi a fallire, ciò che è davvero insopportabile è che le manifestazioni non possano svolgersi nella tranquilla e ferma espressione delal volontà popolare.

E’ infatti chiaro che la maggioranza delle persone normali è oggi dalla parte del desiderio della fine della guerrae sostiene il progetto dei due stati due popoli, e criticano Israele, anche se non appoggiano sicuramente Hamas. Il probòlema sono proprio i centri sociali, specialmente anarchici, e una certa sinistra che si è appropriata della tematica per usarla contro il governo italiano e dargli fastidio.

Inserzioni

Un questione politica

Dubito fortemente che le persone che scendono in piazza per la libertà di Gaza siano tutte di sinistra e votino tutti il PD. Le recenti elezioni regionali hanno smentito platealmente questa possibilità. Però la presa di posizione del pd e le violenze di piazza durante le manifestazioni spontanee rischiano di esarcerbare il confronto politico su un tema in cui era molto meglio che l’italia fosse un po’ più unita e diplomatica.

Un po’ perchè l’italia , anche se c’è chi non se ne è ancora accorto, è piccola rispetto al resto del mondo e conta quanto un sputo verso il cielo. Un altro po’ perchè la massa di persone che si muove nelle piazze ricorda molto da vicino le manifestazioni Novax durante il governo di PD-5stelle, e in quel momento queste manifestazioni, sempre molto numerose, erano etichettate come di destra.

Inserzioni

L’opnione della gente non riesce ad emergere

Prima ancora dei no vax c’erano statialtri momenti in cui l’opnione della massa di persone era assolutamente inascoltata. In realtà quello che intravede sempre è la enorme difficoltà della massa delle persone di organizzare le loro opinioni in un sistema proprio e così, di volta in volta, sono assorbiti dalle vecchia classificazioni politiche ( edestra e sinistra) senza mai emergere come unità. Insomma, lo sputo verso il cielo rischia di ricaderci sulla testa.