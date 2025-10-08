Busto Arsizio. Arriva il Palio di Sant’Edoardo
Domenica 12 ottobre grandi festeggiamenti a Busto Arsizio per la festa dei Sant’Edoardo. A partire dalla Santa messa delle 10:30 nella chiesa di Sant’Edoardo con la benedizione degli stendardi delle quattro contrade (Scettro, Anello, Mantello e Corona) ci sarà poi intrattenimento per tutta la famiglia lungo la via Alfieri! Non mancherà un angolo dedicato ai bambini con gonfiabili e tappeti elastici.
Tra i balconi addobbati con i colori delle quattro contrade, ci saranno sbandieratori, gare con le balle di fieno, un toro meccanico, esposizione da auto d’epoca e street food! Per tutte le informazioni sulla festa si può consultare il sito internet dell’oratorio di Sant’Edoardo