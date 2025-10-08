Barona, Milano. “È solo un ragazzino”, ma nel box aveva 43 chili di hashish: arrestato 19enne

Letture: 1.502

Un box in via Cascina Bianca, alla periferia sud di Milano,quartiere Barona, era diventato un deposito di hashish. A scoprirlo, nella serata di ieri, sono stati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Lorenteggio, impegnati in un servizio di controllo antidroga nella zona della Barona. Dentro, nascosti tra scatoloni e attrezzi, c’erano oltre 43 chili di hashish. A finire in manette un cittadino romeno di appena 19 anni, già noto alle forze dell’ordine per rapina, spaccio, possesso di armi, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

👮‍♂️ Il controllo e la colluttazione

Erano circa le 18.30 quando i poliziotti, appostati nei pressi dei parcheggi interrati di via Cascina Bianca, qaurtiere Barona, hanno notato un giovane a bordo di uno scooter che si aggirava in zona. Dopo alcuni giri, il ragazzo si è fermato come in attesa di qualcuno. Poi infatti è stato raggiunto da un uomo. Il 19enne è entrato in un box. Quando ne è uscito, i poliziotti hanno deciso di intervenire.

Alla vista degli agenti, il 19enne ha tentato di scappare e ha reagito con violenza, spintonando un poliziotto che è rimasto ferito durante la colluttazione. Durante la perquisizione personale, i poliziotti hanno trovato 530 grammi di hashish suddivisi in panetti. In tasca, anche due mazzi di chiavi: uno della sua abitazione in zona Porta Ticinese e uno proprio del garage dove era appena stato visto entrare.

🚓 La scoperta nel box

La perquisizione del garage ha confermato i sospetti. All’interno, gli agenti del Commissariato Primaticcio hanno scoperto 43 chili di hashish confezionati in blocchi da circa 100 grammi ciascuno, pronti per la vendita. Il ragazzo è stato accompagnato negli uffici del commissariato e dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio, oltre che per resistenza, lesioni e minaccia a pubblico ufficiale. A casa sua, nel centro di Milano, gli investigatori hanno trovato un ulteriore panetto di droga. Un dettaglio che lascia pensare a un’attività di spaccio organizzata, nonostante la giovane età del protagonista.

👮‍♂️ La reazione del fratello

Mentre il 19enne veniva trasferito in commissariato, è arrivato il fratello, visibilmente scosso, che si è rivolto ai poliziotti dicendo: “Ve la prendete con un ragazzino. Cosa volete che abbia mai fatto?” Una frase che suona quasi ironica davanti ai 43 chili di hashish trovati nel box. Il giovane, che in passato era già stato denunciato per rapina e spaccio, aveva finora collezionato reati di strada. Stavolta, però, la quantità di droga sequestrata ètale che tutto il resto sembra davvero roba perragazzini. Il 19enne si trova in carcere in attesa della convalida dell’arresto e del processo per direttissima.