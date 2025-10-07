Milano, Corso di Porta Nuova diventa il set del sequel di “Il diavolo veste Prada 2”

Letture: 4

Ieri mattina, fra le 10 e le 14, corso di Porta Nuova – davanti all’Hotel Parigi – si è trasformato nel set cinematografico del Il diavolo veste Prada 2. La strada è stata chiusa al traffico per le riprese di alcune scene del sequel, con l’ attesissimo ritorno di Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. I pannelli neri montati lungo il marciapiede e il via vai di tecnici hanno attirato decine di curiosi: tra smartphone e sguardi in cerca di vip, qualcuno è riuscito a scattare immagini del set prima che tutto venisse coperto. L’hotel Palazzo Parigi è anche la base scelta dalla produzione del film.

🎬 Curiosi appesi ai cartelli e un “Nigel” di buon umore

In mezzo alla folla, alcuni ragazzi non si sono arresi: pur di avvistare Meryl Streep o Anne Hathaway, si sono arrampicati sui cartelli stradali, restando in bilico per minuti interi. Un gesto che pare abbia divertito Stanley Tucci, l’attore che interpreta Nigel, l’inflessibile braccio destro di Miranda Priestly. Tucci è stato visto oggi proprio all’interno dell’Hotel Parigi, affacciarsi dal balcone e parlare con un collaboratore mentre concedeva ai fan di fotografarlo da lontano.

📍 Le prossime tappe delle riprese milanesi

Dopo il set di corso di Porta Vittoria, la produzione si sposterà nei prossimi giorni in piazza Duomo, dove dal 10 ottobre è prevista una grande scena collettiva. Altre location milanesi confermate o probabili sono il quartiere Brera, via Borgonuovo, Piazza della Scala, la Galleria Vittorio Emanuele, via Filodrammatici, e il Quadrilatero della Moda, con via Montenapoleone, della Spiga e Manzoni.

Lo showroom Riccardo Grassi di via Piranesi è stato indicato come set di interni, mentre Palazzo Parigi resta la base logistica della produzione. Alcune riprese sono attese anche tra via Fatebenefratelli e corso di Porta Nuova,

👜 Un ritorno molto atteso

Il film è in produzione da giugno 2025 con il titolo provvisorio Cerulean, dal colore, azzurro ceruleo del golfino citato nel primo film. Il film riporta sullo schermo il cast originale e riprende la storia di Miranda Priestly e della sua ex assistente Andy Sachs, oggi direttrice di una grande testata online. Milano, con le sue boutique e i palazzi storici, è il cuore della nuova ambientazione europea.

Tra fan appesi ai cartelli e curiosi assiepati ai nastri, la città è tornata a vivere una delle sue giornate da set internazionale. E per chi ha avuto la fortuna di passare davanti all’Hotel Parigi, il “Diavolo” stavolta ha davvero vestito Milano, ma non poteva che essere così, dato che Milano è la capitale assoluta della moda.