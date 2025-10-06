Vittuone, 18enne pregiudicato e con un fucile  rubato

Letture: 5.423

I Carabinieri della stazione di Sedriano hanno scoperto durante un controllo casuale a Vittuone, che un 18enne aveva in casa un fucile rubato. Il ragazzo è già noto alle forze dell’ordine per reati legati alla droga e vive da solo in un appartamento del paese.

Inserzioni

🚔 Il controllo e la scoperta

Durante un’attività di verifica in paese, i militari hanno deciso di effettuare un controllo nei confronti del giovane, insospettiti dal suo atteggiamento e e sono andati a trovarlo. In casa non sono state trovate sostanze stupefacenti, ma ciò che è emerso ha destato ben altre preoccupazioni: all’interno dell’abitazione c’erano infatti un fucile a pompa e circa 40 munizioni oltre ad altri oggetti che avrebbero potuto sembrare innocenti se non ci fosse stata la presenza del fucile.

🚔 L’arma rubata a Gorgonzola nel 2019

Le verifiche successive hanno permesso di accertare che l’arma era stata rubata durante un furto in appartamento avvenuto a Gorgonzola nel 2019. Il fucile, perfettamente funzionante, era stato nascosto ma non è sfuggito all’attenzione dei Carabinieri. Le munizioni, compatibili con il tipo di arma sequestrata, erano nei pressi. Poi c’erano un passamontagna, due caschi da moto un sacchetto e un paio di chiavi di una moto.

Inserzioni

🚔 Indagini in corso per capire la provenienza

Il giovane, che non ha ovviamente saputo fornire spiegazioni credibili sulla provenienza del fucile, è stato arrestato con l’accusa di ricettazione e detenzione illegale di arma da fuoco. Gli investigatori stanno ora lavorando per capire come sia entrato in possesso dell’arma rubata e se possa essere coinvolto in altri episodi. È difficile dire cosa volesse fare, ma si pensa siano tutti contenti che non lo abbia fatto.