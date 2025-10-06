Abbiategrasso. Notte movimentata. Vede i carabinieri, scappa e geta la droga sui binari

Letture: 0

Sabato sera ad Abbiategrasso, nel cuore del centro cittadino, i Carabinieri hanno intensificato i controlli per contrastare la malamovida e garantire maggiore sicurezza tra locali e piazze. Nel corso del servizio sono state identificate 65 persone, otto delle quali già note alle forze dell’ordine. Si tratta per lo più di giovani tra i 18 e i 35 anni, frequentatori abituali della zona nei fine settimana.

🚔 Controlli tra piazze e locali del centro

Il dispositivo di prevenzione ha interessato in particolare piazza Castello e le vie circostanti, dove si concentra la maggior parte dei ritrovi serali. L’attività dei Carabinieri si inserisce nel piano di contrasto ai comportamenti molesti, al consumo di alcol in strada e allo spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeni che spesso animano le notti dei fine settimana.

🚔 La fuga sui binari e il pacchetto di cocaina

La serata è rimasta tranquilla fino a quando, al sopraggiungere di una pattuglia in piazza Castello, un giovane ha improvvisamente iniziato a correre per sfuggire al controllo. Durante la fuga, si è disfatto di un pacchetto che, una volta recuperato, è risultato contenere otto dosi di cocaina pronte per la vendita. L’inseguimento è proseguito per alcuni metri fino ai binari della vicina stazione ferroviaria, dove i militari hanno interrotto la corsa per evitare rischi. Il fuggitivo è riuscito a far perdere le proprie tracce, al momento, ma la sua identificazione è in corso: i Carabinieri stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in zona.

🚔 Tolleranza zero contro la malamovida

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli mirati a scoraggiare gli eccessi del fine settimana e a rendere più sicuro il centro di Abbiategrasso, spesso teatro di schiamazzi notturni e episodi di microcriminalità.