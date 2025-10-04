OGR devastate a Torino, la Lega Giovani: “Chi distrugge l’innovazione non difende una causa, impone il caos”
Durante l’Italian Tech Week di Torino, gli spazi delle Officine Grandi Riparazioni sono stati presi d’assalto da un gruppo di manifestanti pro-Palestina che hanno devastato strutture e installazioni. La protesta, nata per contestare la presenza di aziende ritenute “complici di Israele”, si è trasformata in un vero e proprio atto di vandalismo che ha suscitato indignazione bipartisan e la condanna immediata della Lega Giovani Piemonte.
👮♂️“Non è libertà di espressione, è violenza pura”
In una nota diffusa nelle ore successive all’assalto, il coordinatore regionale Matteo Gagliasso ha espresso “ferma condanna per quanto accaduto”, definendo l’azione “violenza pura, organizzata e inaccettabile”. Secondo il movimento giovanile del Carroccio, colpire un evento dedicato all’innovazione e al futuro del Paese “significa attaccare la libertà di tutti”.
La Lega Giovani parla di un gesto che nulla ha a che vedere con la libertà di pensiero o la solidarietà internazionale: “Chi usa la forza per imporre le proprie idee non porta avanti una causa, ma dimostra solo di non avere argomenti”, si legge nel comunicato.
🚔“Presidi davanti alle università occupate”
Gagliasso, insieme a Manolo Maugeri (coordinatore provinciale) e Gian Marco Moschella (coordinatore cittadino di Torino), ha annunciato che la Lega Giovani organizzerà nei prossimi giorni presidi davanti alle università e ai poli scolastici occupati. L’obiettivo – spiegano – è “difendere il diritto allo studio, al lavoro e alla crescita” da chi “vuole imporre il caos e la violenza”. Un riferimento diretto anche alle recenti occupazioni di istituti superiori e atenei torinesi, dove alcune frange studentesche hanno promosso proteste contro Israele e la collaborazione tra università e aziende internazionali.
🛡️“Torino merita sicurezza e futuro”
La conclusione della nota è un appello al rispetto e alla civiltà: “Torino e il Piemonte meritano sicurezza, futuro e confronto civile. Saremo sempre dalla parte di chi studia, lavora e costruisce, mai di chi distrugge”. Un messaggio netto, che si inserisce in un contesto di crescente tensione legato alle manifestazioni pro-Palestina e alle contestazioni studentesche in tutto il Nord Italia. La Lega Giovani ribadisce così la propria linea: tolleranza zero verso ogni forma di violenza, difesa della legalità e del diritto al dissenso solo se espresso in modo pacifico.