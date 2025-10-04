OGR devastate a Torino, la Lega Giovani: “Chi distrugge l’innovazione non difende una causa, impone il caos”

Letture: 1.799

Durante l’Italian Tech Week di Torino, gli spazi delle Officine Grandi Riparazioni sono stati presi d’assalto da un gruppo di manifestanti pro-Palestina che hanno devastato strutture e installazioni. La protesta, nata per contestare la presenza di aziende ritenute “complici di Israele”, si è trasformata in un vero e proprio atto di vandalismo che ha suscitato indignazione bipartisan e la condanna immediata della Lega Giovani Piemonte.

👮‍♂️“Non è libertà di espressione, è violenza pura”

In una nota diffusa nelle ore successive all’assalto, il coordinatore regionale Matteo Gagliasso ha espresso “ferma condanna per quanto accaduto”, definendo l’azione “violenza pura, organizzata e inaccettabile”. Secondo il movimento giovanile del Carroccio, colpire un evento dedicato all’innovazione e al futuro del Paese “significa attaccare la libertà di tutti”.

La Lega Giovani parla di un gesto che nulla ha a che vedere con la libertà di pensiero o la solidarietà internazionale: “Chi usa la forza per imporre le proprie idee non porta avanti una causa, ma dimostra solo di non avere argomenti”, si legge nel comunicato.

🚔“Presidi davanti alle università occupate”

Gagliasso, insieme a Manolo Maugeri (coordinatore provinciale) e Gian Marco Moschella (coordinatore cittadino di Torino), ha annunciato che la Lega Giovani organizzerà nei prossimi giorni presidi davanti alle università e ai poli scolastici occupati. L’obiettivo – spiegano – è “difendere il diritto allo studio, al lavoro e alla crescita” da chi “vuole imporre il caos e la violenza”. Un riferimento diretto anche alle recenti occupazioni di istituti superiori e atenei torinesi, dove alcune frange studentesche hanno promosso proteste contro Israele e la collaborazione tra università e aziende internazionali.

🛡️“Torino merita sicurezza e futuro”

La conclusione della nota è un appello al rispetto e alla civiltà: “Torino e il Piemonte meritano sicurezza, futuro e confronto civile. Saremo sempre dalla parte di chi studia, lavora e costruisce, mai di chi distrugge”. Un messaggio netto, che si inserisce in un contesto di crescente tensione legato alle manifestazioni pro-Palestina e alle contestazioni studentesche in tutto il Nord Italia. La Lega Giovani ribadisce così la propria linea: tolleranza zero verso ogni forma di violenza, difesa della legalità e del diritto al dissenso solo se espresso in modo pacifico.