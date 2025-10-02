Milano. Paura allo Stars Hotel vicino alla Stazione Centrale per un incendio

Letture: 2.545

Un principio d’incendio ha costretto all’evacuazione dello Stars Hotel di piazza Luigi di Savoia, in zona Stazione Centrale a Milano, nella serata di ieri. Cinquanta ospiti sono stati accompagnati fuori dalla struttura per precauzione dopo che le fiamme hanno interessato una stanza al quarto piano. Sul posto sono arrivate più squadre dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona ed evitato conseguenze peggiori.

Inserzioni

🚒 Intervento rapido dei vigili del fuoco

Le prime chiamate di allarme sono scattate intorno alle 22.30. Dalle sedi di via Sardegna e via Benedetto Marcello sono partite le autobotti, affiancate dal nucleo SAF della centrale operativa. In totale, una ventina di pompieri hanno partecipato alle operazioni, che si sono concluse poco prima della mezzanotte. I clienti evacuati hanno potuto rientrare nelle proprie stanze una volta che l’albergo è stato dichiarato sicuro.

Origine elettrica dell’incendio

Secondo i primi accertamenti, le fiamme sarebbero partite da un guasto elettrico all’interno della camera interessata. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata e i danni si sono limitati a quella porzione della struttura. Le verifiche tecniche proseguiranno per chiarire con precisione le cause del corto circuito che avrebbe generato il principio d’incendio.