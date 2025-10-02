Artigiani del Gusto 2025 a Villa Annoni: sapori, spettacoli e passeggiate a Cuggiono

Letture: 2.400

Il 25 e 26 ottobre 2025 Villa Annoni a Cuggiono ospita la nuova edizione di Artigiani del Gusto, rassegna enogastronomica che ogni anno richiama appassionati e curiosi da tutta la Lombardia. Due giornate all’insegna dei sapori, della cultura e dello spettacolo in una delle dimore storiche più affascinanti della regione.

La manifestazione si propone come un vero viaggio sensoriale: banchi di assaggio, street food, artigianato e intrattenimento per famiglie. Il tutto nella cornice di un parco ottocentesco che, con i suoi laghetti e i viali alberati, rende l’esperienza ancora più suggestiva.

🚑 Degustazioni e sapori dal territorio

Gli stand offriranno eccellenze locali e nazionali, con la possibilità di degustare vini, formaggi, salumi e specialità artigianali. Non mancheranno proposte di street food sia italiano che internazionale, pensate per chi cerca piatti rapidi ma ricchi di gusto.

🎨 Artigianato e spettacoli per tutti

Oltre alla parte gastronomica, l’evento darà spazio agli artigiani e agli artisti che presenteranno le loro creazioni. La rassegna sarà arricchita da spettacoli e animazioni, pensati per coinvolgere adulti e bambini.

🌿 Villa Annoni, tra storia e natura

Cuore della manifestazione sarà Villa Annoni, dimora neoclassica ottocentesca tra le più imponenti della Lombardia. I saloni affrescati apriranno al pubblico per raccontare il fascino della storia, mentre il grande parco secolare permetterà ai visitatori di passeggiare in un contesto naturale unico.