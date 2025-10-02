News Zoom

Niente parolai che dopo, al momento opportuno, si tirano indietro; qui per fare marciare le cose ci vogliono ragazzi con gambe forti come a Varese.

artigiani del gusto,cuggiono. Artigiani del Gusto 2025 a Villa Annoni: sapori, spettacoli e passeggiate a Cuggiono - 02/10/2025
CuggionoMilano città metropolitana

Artigiani del Gusto 2025 a Villa Annoni: sapori, spettacoli e passeggiate a Cuggiono

Ilaria Maria Preti
Letture: 2.400

Il 25 e 26 ottobre 2025 Villa Annoni a Cuggiono ospita la nuova edizione di Artigiani del Gusto, rassegna enogastronomica che ogni anno richiama appassionati e curiosi da tutta la Lombardia. Due giornate all’insegna dei sapori, della cultura e dello spettacolo in una delle dimore storiche più affascinanti della regione.

Inserzioni

La manifestazione si propone come un vero viaggio sensoriale: banchi di assaggio, street food, artigianato e intrattenimento per famiglie. Il tutto nella cornice di un parco ottocentesco che, con i suoi laghetti e i viali alberati, rende l’esperienza ancora più suggestiva.

🚑 Degustazioni e sapori dal territorio

Gli stand offriranno eccellenze locali e nazionali, con la possibilità di degustare vini, formaggi, salumi e specialità artigianali. Non mancheranno proposte di street food sia italiano che internazionale, pensate per chi cerca piatti rapidi ma ricchi di gusto.

Inserzioni

🎨 Artigianato e spettacoli per tutti

Oltre alla parte gastronomica, l’evento darà spazio agli artigiani e agli artisti che presenteranno le loro creazioni. La rassegna sarà arricchita da spettacoli e animazioni, pensati per coinvolgere adulti e bambini.

🌿 Villa Annoni, tra storia e natura

Cuore della manifestazione sarà Villa Annoni, dimora neoclassica ottocentesca tra le più imponenti della Lombardia. I saloni affrescati apriranno al pubblico per raccontare il fascino della storia, mentre il grande parco secolare permetterà ai visitatori di passeggiare in un contesto naturale unico.

Inserzioni

Avatar photo

Ilaria Maria Preti

Giornalista, metà Milanese e metà Mantovana. Ho iniziato giovanissima come cronista, critica gastronomica e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 al 2019 speaker radiofonica di Radio Padania. Ora dirigo, scrivo e collaboro con diverse testate giornalistiche, coordino portali di informazione, sono una Web and Seo Specialist e una consulente di Sharing Economy. Il futuro è mio

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire.