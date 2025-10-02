News Zoom

Niente parolai che dopo, al momento opportuno, si tirano indietro; qui per fare marciare le cose ci vogliono ragazzi con gambe forti come a Varese.

Auto della polizia, foto di repertorio
Viale MonzaMilano

Daytona KK arrestato a Milano: 6 chili di droga sequestrati tra auto e box

Redazione CNNZ
Letture: 2.545

Ieri verso mezzogiorno, in via Bolzano a Milano, la squadra mobile della polizia di Milano ha fermato un’Audi bianca con a bordo due persone durante un servizio di osservazione nella zona. Uno dei passeggeri aveva tatuaggi sul volto e sul collo con due K: si tratta del trapper Daytona KK, noto nell’ambiente musicale italiano per i suoi brani di trap e rap con migliaia di ascolti mensili su Spotify e collaborazioni con la KK Gang.

Inserzioni

Asset investimenti in oro

🚓 La pista è l’odore

Avvicinandosi all’auto, gli agenti hanno percepito un forte odore di hashish  e hanno deciso di procedere a una perquisizione. Nel bagagliaio sono stati trovati hashish e marijuana. La perquisizione si è quindi estesa alla casa e alle pertinenze del domicilio del trapper. Nel box del trapper, sempre in via Bolzano sono stati scoperti ulteriori quantitativi di droga

👮‍♂️ il bottino

Complessivamente, la Polizia ha sequestratoquasi 3kg di hashish, circa 3.200 kg di marijuana, 8 grammi di cocaina e due etti di gomma cerosa da taglio, oltre a circa 2.200 euro in contanti. L’altro passeggero è risultato estraneo ai fatti.

Inserzioni

💰 Un volto noto della scena musicale

Daytona KK, 30 anni, è attivo nella scena trap italiana dal 2019, con brani popolari come Addicted e Give It To Me e oltre 40.000 ascoltatori mensili su Spotify. L’arresto non coinvolge la sua carriera musicale, ma evidenzia un collegamento tra la microcriminalità e alcuni ambienti della zona di Milano. Il trapper è stato arrestato e si trova ora nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo per direttissima al tribunale di Milano

Avatar photo

Redazione CNNZ

La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire.