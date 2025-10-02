Daytona KK arrestato a Milano: 6 chili di droga sequestrati tra auto e box

Letture: 2.545

Ieri verso mezzogiorno, in via Bolzano a Milano, la squadra mobile della polizia di Milano ha fermato un’Audi bianca con a bordo due persone durante un servizio di osservazione nella zona. Uno dei passeggeri aveva tatuaggi sul volto e sul collo con due K: si tratta del trapper Daytona KK, noto nell’ambiente musicale italiano per i suoi brani di trap e rap con migliaia di ascolti mensili su Spotify e collaborazioni con la KK Gang.

🚓 La pista è l’odore

Avvicinandosi all’auto, gli agenti hanno percepito un forte odore di hashish e hanno deciso di procedere a una perquisizione. Nel bagagliaio sono stati trovati hashish e marijuana. La perquisizione si è quindi estesa alla casa e alle pertinenze del domicilio del trapper. Nel box del trapper, sempre in via Bolzano sono stati scoperti ulteriori quantitativi di droga

👮‍♂️ il bottino

Complessivamente, la Polizia ha sequestratoquasi 3kg di hashish, circa 3.200 kg di marijuana, 8 grammi di cocaina e due etti di gomma cerosa da taglio, oltre a circa 2.200 euro in contanti. L’altro passeggero è risultato estraneo ai fatti.

💰 Un volto noto della scena musicale

Daytona KK, 30 anni, è attivo nella scena trap italiana dal 2019, con brani popolari come Addicted e Give It To Me e oltre 40.000 ascoltatori mensili su Spotify. L’arresto non coinvolge la sua carriera musicale, ma evidenzia un collegamento tra la microcriminalità e alcuni ambienti della zona di Milano. Il trapper è stato arrestato e si trova ora nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo per direttissima al tribunale di Milano