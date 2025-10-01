Milano senza Frecce Tricolori: il sorvolo sopra il Duomo annullato dopo la tragedia di Sabaudia

Letture: 4.534

Il cielo di Milano oggi è rimasto silenzioso. Il sorvolo delle Frecce Tricolori sopra il Duomo, previsto per celebrare il centenario del comando milanese dell’Aeronautica Militare, è stato cancellato a poche ore dall’evento. La decisione è arrivata in seguito alla notizia del tragico incidente avvenuto questa mattina a Sabaudia, in provincia di Latina, dove hanno perso la vita il colonnello Simone Mettini, comandante e istruttore del 70° Stormo, e l’allievo pilota Lorenzo Nucheli.

Nella mattinata, i milanesi e i turisti attendevano lo spettacolo delle Frecce sopra la Madonnina. Le prove generali erano già state eseguite nei giorni scorsi, ma oggi, al posto delle acrobazie, Milano ha vissuto un momento di silenzio di rispetto per le due vittime dell’aria.

L’incidente nel Parco del Circeo

Il monoplano T-260B stava svolgendo una missione addestrativa quando è precipitato nella zona compresa tra Migliara 49 e Cerasella, all’interno del Parco nazionale del Circeo e ha preso fuoco. L’impatto è stato fatale per entrambi gli occupanti. Secondo le prime ricostruzioni, l’aereo è caduto in un’area boschiva, lontano dai centri abitati, e non ci sono state conseguenze ulteriori.

In un primo momento i due piloti erano stati dati per dispersi, e c’era la speranza che si fossero lanciati con il paracadute. Una speranza che si è dissolta quando sono stti ritrovati i resti dell’aereo con all’interno i due corpi. Il colonnello Mettini, 48 anni, era originario di Forlì e viveva ad Aprilia con la famiglia. Lascia la moglie e due figli. Lorenzo Nucheli, giovane allievo di Serrone (Frosinone), era figlio dell’ex sindaco Natale Nucheli.

Il legame con le Frecce Tricolori

Il 70° Stormo, con sede a Latina, è la scuola di volo di base dell’Aeronautica Militare. Qui si formano i giovani piloti destinati in seguito ai reparti operativi, comprese le Frecce Tricolori. E’ stato campo di addestramento di tutti i piloti militari ed è questo il motivo per cui l’incidente ha colpito profodnamente anche il comando di Milano.

Cordoglio e indagini

L’Aeronautica Militare ha confermato l’accaduto e annunciato l’apertura di un’inchiesta per chiarire le cause dello schianto. Nono sono infattinoti i motivi che hanno causato l’incidente. Sul posto sono intervenuti militari e soccorritori, mentre la Procura militare di Roma ha aperto un fascicolo. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro della difesa Crosetto e il, il, il presidnete dell’enac e altre autorità hanno espresso il loro “profondo cordoglio testimoniando la vicinanza alle famiglie.