Busto Arsizio in festa con gli Alpini

Weekend in festa a Busto Arsizio nelle giornate del 3-4-5 ottobre per la tradizionale festa degli Alpini, con iniziative per grandi e piccini ci saranno tornei di Burraco e di Scala 40 (previa iscrizione) e screening a cura della Croce Rossa Italiana.

Truccabimbi, musica e buon cibo faranno da sfondo ad un evento che si terrà anche in caso di maltempo perché al coperto! Nelle giornate indicate sarà possibile donare cibo nel carrello di raccolta alimentare presente durante tutta la manifestazione.

La location sarà il Museo del Tessile in via Alessandro Volta, 6 a Busto Arsizio. Per info visitare la pagina Facebook della C.R.I. comitato di Busto Arsizio o di A.N.A. Varese.