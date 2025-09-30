Cusano Milanino, arrestato 40enne con cocaina, katana e pistole a salve

Letture: 2.575

I Carabinieri della Stazione di Cusano Milanino hanno arrestato un pregiudicato 40enne abitante nel posto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e possesso di segni distintivi contraffatti. È successo nello scorso fine settimana, dopo un controllo d’iniziativa dei carabinieri, seguito da una perquisizione dell’abitazione del 40enne.

Inserzioni

🚔 Controllo a sorpresa a Cusano Milanino

Durante l’ispezione dell’appartamento i militari hanno trovato 10 grammi di cocaina suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, una sciabola, una katana, diversi coltelli a serramanico e una cartuccia calibro 12, tutti non denunciati. Inoltre, sono stati sequestrati un portatessera dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, con placca distintiva, e due pistole a salve, prive di tappo rosso, e le munizioni necessarie.

🚔 Arrestato

Il 40enne è stato portato nelle camere di sicurezza dei Carabinieri in attesa della convalida dell’arresto. Ieri mattina, davanti al Giudice del Tribunale di Monza, è stato giudicato e per lui il giudice ha stabilito che dovrà essere sottoposto agli arresti domiciliari per il tempo della condanna.