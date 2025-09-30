News Zoom

Il segreto del successo nella vita è fare della tua vocazione il tuo divertimento

Cusano Milanino,Katana. Cusano Milanino, arrestato 40enne con cocaina, katana e pistole a salve - 30/09/2025
Cusano MilaninoMilano città metropolitana

Cusano Milanino, arrestato 40enne con cocaina, katana e pistole a salve

Redazione CNNZ
Letture: 2.575

I Carabinieri della Stazione di Cusano Milanino hanno arrestato un pregiudicato 40enne abitante nel posto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e possesso di segni distintivi contraffatti. È successo nello scorso fine settimana, dopo un controllo d’iniziativa dei carabinieri, seguito da una perquisizione dell’abitazione del 40enne.

Inserzioni

Asset investimenti in oro

🚔 Controllo a sorpresa a Cusano Milanino

Durante l’ispezione dell’appartamento i militari hanno trovato 10 grammi di cocaina suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, una sciabola, una katana, diversi coltelli a serramanico e una cartuccia calibro 12, tutti non denunciati. Inoltre, sono stati sequestrati un portatessera dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, con placca distintiva, e due pistole a salve, prive di tappo rosso, e le munizioni necessarie.

🚔 Arrestato

Il 40enne è stato portato nelle camere di sicurezza dei Carabinieri in attesa della convalida dell’arresto. Ieri mattina, davanti al Giudice del Tribunale di Monza, è stato giudicato e per lui il giudice ha stabilito che dovrà essere sottoposto agli arresti domiciliari per il tempo della condanna.

Inserzioni

Avatar photo

Redazione CNNZ

La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire.