I primi 100 anni di Carlo Barni e gli auguri di Giorgia Meloni

Carlo Barni, fondatore della Barni Carlo Spa, ha raggiunto il grande traguardo dei 100 anni : il 25 settembre scorso ha compiuto 100 anni. La sua vita è stata segnata da lavoro, passione e visione imprenditoriale, come sottolinea il messaggio di auguri del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha ricordato come la sua realtà imprenditoriale sia “costruita su basi solide, con radici e valori eccezionali”, trasmessi a collaboratori, familiari e all’intera comunità di Busto Garolfo. Un secolo di vita, lavoro e esempio che testimonia la concretezza e la dedizione di un imprenditore che ha saputo far crescere la sua impresa senza mai perdere di vista valori fondamentali come serietà, rispetto e legame con la comunità.

👔 Dalle origini al successo nazionale

Carlo Barni ha iniziato la sua attività nel dopoguerra sotto i portici di piazza Lombardia a Busto Garolfo. Partito da un piccolo negozio di appena 20 metri quadrati, ha saputo trasformare l’impresa in una realtà familiare solida e innovativa, anticipando i cambiamenti del mercato e aprendo la strada alla distribuzione organizzata e all’e-commerce. La sua filosofia imprenditoriale si è sempre basata sul lavoro come promessa mantenuta e sul rispetto come condizione essenziale di ogni successo.

📦 Un’azienda leader e in continua crescita

Oggi la Barni Carlo Spa è un punto di riferimento nel settore della distribuzione di prodotti elettronici e per la casa. Con un fatturato superiore ai 110 milioni di euro, una struttura logistica di 40mila metri quadrati e 50 dipendenti, l’azienda effettua consegne giornaliere a oltre 450 negozi di elettrodomestici e elettronica di consumo. Sono oltre 500 le spedizioni quotidiane direttamente a casa dei consumatori, grazie a una logistica integrata con le principali piattaforme di vendita online europee. L’azienda è anche fornitore consolidato delle più importanti catene della grande distribuzione come Carrefour, Coop, Conad, MD, Panorama, Il Gigante, Tigros e Famila.

🎧 Innovazione e partnership di prestigio

Carlo Barni Spa è distributore ufficiale di marchi internazionali come Samsung, Whirlpool, Sony, Canon e LG, e ha rilanciato in Europa il marchio Akai, storico brand dell’elettronica di consumo. L’azienda gestisce anche cataloghi premi per realtà come Philip Morris, Il Gigante, CartaSì, Enel, American Express e Banco di Roma, consolidando una reputazione di eccellenza e affidabilità sul mercato nazionale e internazionale

👨‍👩‍👧‍👦 Una storia che continua con le nuove generazioni

La guida dei figli Giuseppe e Gigi garantisce continuità e solidità, mentre la terza generazione, Giulia e Riccardo, è già attiva in azienda per portare energia e innovazione. La Barni Carlo Spa resta così una realtà familiare moderna e dinamica, capace di combinare tradizione, esperienza e visione futura, incarnando i valori che Carlo Barni ha saputo trasmettere in oltre settant’anni di attività.

🎉 Festa di compleanno con la famiglia e gli amici. Gli auguri di Giorgia Meloni

Carlo Barni ha celebrato i suoi 100 anni circondato dall’affetto di familiari, amici e collaboratori. Una giornata di festa che ha unito ricordi, riconoscimenti e momenti conviviali, con grande entusiasmo e gratitudine da parte del festeggiato. A rendere il compleanno ancora più speciale, la lettera inviata dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, che ha voluto rivolgere a Barni i suoi “sinceri auguri di buon compleanno”, sottolineando come la sua realtà imprenditoriale, costruita con lavoro, pazienza e valori solidi, abbia lasciato un segno indelebile nella comunità di Busto Garolfo e nei suoi collaboratori.