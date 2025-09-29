Frecce Tricolori a Milano: quando e dove vederle sopra il Duomo

Letture: 1.320

Il prossimo mercoledì 1° ottobre Milano si fermerà per qualche minuto con il naso all’insù. Le Frecce Tricolori torneranno a sorvolare il centro città toccheranno il cielo sopra il Duomo. L’appuntamento è fissato intorno alle 13:00, nell’ambito delle celebrazioni per i cento anni dall’insediamento del primo Comando dell’aeronautica militare Milano: era infatti il 1926.

L’occasione è ancora più importante perchè sulla città di Milano è rarissimo vedere aerei a bassa quota. Le rotte dei tre aeroporti della metropoli ( Malpensa, Linate e Orio al Serio) sono studiate per non passare nè in decollo nè in atterraggio sopra la città, e c’è la regola di non volare al di sotto dei 2500 metri che non permette il passaggio di piccoli aerei.

🚒 Una prova già avvenuta

Questa mattina i milanesi più attenti avranno notato il rombo dei motori. Tra le 10:45 e le 11:10 circa una formazione ridotta della pattuglia ha effettuato un volo di ricognizione tecnica. Un test necessario per verificare traiettorie, quota e condizioni atmosferiche. In pochi minuti sono bastate alcune scie bianche per far capire che lo spettacolo è ormai alle porte.

🛡️ L’evento principale

Il sorvolo di mercoledì sarà il cuore delle celebrazioni, ma non l’unico momento. Sabato 4 ottobre l’aeroporto militare di Linate aprirà i cancelli per un Open Day straordinario. Dalle 10 alle 18 i visitatori troveranno mostre statiche, simulatori di volo e stand dedicati alla storia e al futuro dell’Aeronautica. Un’occasione rara per avvicinarsi a velivoli e mezzi che di solito si vedono solo da lontano. Per entrare è necessaria la registrazione online sul sito ufficiale dell’aeroporto.

👮‍♂️ Un sorvolo che è anche un segnale

Non è la prima volta che le Frecce Tricolori volano sopra Milano, ma il passaggio sul Duomo resta unico. È un’immagine che unisce tecnica e poesia e potenza. L’Aeronautica militare sottolinea che tutto avverrà nel rispetto delle quote e dei corridoi aerei autorizzati, in collaborazione con le istituzioni locali. La sicurezza viene prima dello spettacolo, ma senza togliere nulla all’emozione.

🌥️ L’incognita del meteo

Come sempre accade in questi casi, resta un fattore fuori controllo: il tempo. Nuvole e vento possono condizionare il disegno delle scie o costringere a modificare i piani. Milano però si prepara comunque a vivere un evento che porterà in piazza cittadini, turisti e curiosi. Chi avrà la fortuna di trovarsi in centro potrà assistere a un passaggio breve ma capace di restare nella memoria.