Milano, 41enne beccato in stazione Centrale: il suo viaggio finisce a San Vittore

Fermato per una verifica causale dei documenti, di quelle che la polizia ferroviaria effettua random sui viaggiatori, il 41enne è risultato destinatario di una condanna definitiva a due anni e dieci mesi di reclusione. I reati contestati spaziano dai maltrattamenti in famiglia alla sostituzione di persona, fino all’insolvenza fraudolenta e all’appropriazione indebita. Un curriculum di tutto rispetto per chi pensava di confondersi tra i pendolari di Milano Centrale. probabilmente cercava un modo per rendersi irreperibile, ma è stato molto sfortunato

Redazione CNNZ

