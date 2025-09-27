News Zoom

stazione centrale,milano. Milano, 41enne beccato in stazione Centrale: il suo viaggio finisce a San Vittore - 27/09/2025
Stazione centraleMilano

Milano, 41enne beccato in stazione Centrale: il suo viaggio finisce a San Vittore

Redazione CNNZ
Letture: 4.360

Nella mattina di giovedì 25 settembre, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno arrestato un 41enne italiano durante i controlli nella stazione Centrale di Milano. L’uomo non era un viaggiatore qualsiasi: su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Piacenza.

👮‍♂️ Il controllo che non ti aspetti

Fermato per una verifica causale dei documenti, di quelle che la polizia ferroviaria effettua random sui viaggiatori, il 41enne è risultato destinatario di una condanna definitiva a due anni e dieci mesi di reclusione. I reati contestati spaziano dai maltrattamenti in famiglia alla sostituzione di persona, fino all’insolvenza fraudolenta e all’appropriazione indebita. Un curriculum di tutto rispetto per chi pensava di confondersi tra i pendolari di Milano Centrale. probabilmente cercava un modo per rendersi irreperibile, ma è stato molto sfortunato

👮‍♂️ Il viaggio finisce a San Vittore

Dopo gli adempimenti di rito, la Polfer ha accompagnato l’uomo direttamente in carcere a San Vittore, dove sconterà la pena. Altro che biglietto per il treno: per lui il viaggio è finito dietro le sbarre.

