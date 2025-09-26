Milano, rubano il bancomat a un’anziana di 88 anni: arrestati

Letture: 2.607

Nel pomeriggio di martedì 23 settembre a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato due peruviani, un 28enne e un 30enne, entrambi con precedenti, accusandoli di utilizzo indebito di carta di credito e ricettazione. La vittima è una donna di 88 anni che si è accorta del furto della carta solo una volta rientrata a casa, trovando già degli ammanchi dal suo conto per circa 1.000 euro, e l’ ‘ha bloccata.

Inserzioni

Intanto, gli agenti della sezione antiborseggio della Squadra Mobile hanno notato i due in via Porpora mentre maneggiavano una carta. Poco dopo, uno di loro ha provato a usarla all’interno di un minimarket, mentre il complice rimaneva all’esterno a fare da “palo”. Il tentativo non è andato a buon fine.

👮‍♂️ Pedinamento e controlli

I poliziotti hanno seguito i due fino a piazzale Loreto, dove hanno provato a effettuare operazioni a uno sportello bancomat. Il 30enne è entrato nella banca e ne è uscito con una ricevuta, segno che la carta era ancora attiva. I due sono poi tornati al minimarket per un nuovo tentativo, ma anche questo è fallito, così hanno deciso di allontanarsi velocemente.

Inserzioni

Gli agenti li hanno fermati in via Garofalo, all’angolo con viale Gran Sasso. Durante la perquisizione, il 28enne è stato trovato con la carta di credito intestata all’anziana, un cellulare bloccato da un codice che non era in suo possesso e 550 euro in contanti. Il 30enne aveva con sé la ricevuta del saldo del conto corrente e altri 600 euro.

👮‍♂️ Restituita la carta alla vittima

Contattata dai poliziotti, la donna ha confermato di aver perso la carta e di essersi accorta solo più tardi dei prelievi non autorizzati. Al termine degli accertamenti, e della denuncia, gli agenti le hanno restituito alla signora sia la carta sia i 1.000 euro sottratti. I due peruviani sono stati arrestati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.