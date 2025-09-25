Padre Antonio Vismara, un uomo tornato al padre con le credenziali giuste

Letture: 4.238

Padre Antonio Vismara si è spento il 20 settembre a Rivoli, all’età di 83 anni, e ha lasciato a Ossona un grande vuoto. I funerali, molto partecipati, si sono tenuti ieri mattina nelal chiesa di San Cristoforo, a Ossona dove era nato, nel 1942. Ora riposa nel cimitero di viale Europa.

In paese lascia molti amici, tanti appartenenti al gruppo missionario di Meki, che in questi decenni lo ha seguito e sostenuto nella sua missione. In chi lo ha conosciuto ha lasciato un ricordo affettuoso, con la coscienza di aver conosciuto un uomo la cui vita si è compiuta pienamente e che è ritornato al Padre Celeste con le credenziali giuste per sentirsi dire “ben fatto”, che è poi ciò che ogni cristiano desidera si dica di lui, in cielo e in terra.

L’Etiopia e Meki

Padre Antonio Vismara era diventato sacerdote nel 1972 e da subito aveva scelto la missione come strada. La sua vita è stata un cammino lungo e coerente, speso tra Africa ed Europa, sempre al servizio della Chiesa e delle persone che incontrava. A Ossona lo ricordano anche come punto di riferimento dell’associazione Meki, un gruppo che continuerà la sua opera di sostegno ai seminaristi etiopi e alla crescita della cittadina di Meki e della sua popolazione anche ora, seguendo gli altri sacerdoti che continuano la missione di Padre Antonio, e portandone così avanti sia l’esempio che il ricordo.

Dall’Etiopia al Kenya, una vita in missione

Dopo la formazione nell’Istituto Missioni della Consolata e l’ordinazione sacerdotale nel 1972, Padre Antonio Vismara partì per l’Etiopia. Fu insegnante e direttore nella scuola di Meki, parroco e poi superiore, in anni segnati da difficoltà economiche e sociali, dalle guerre e dai grandi cambiamenti sociali, ma anche da grande vitalità. Dal 1986 al 1997 fu formatore a Roma, al seminario internazionale di Bravetta, e successivamente a Nairobi, in Kenya, dove rimase fino al 2006. In quegli anni ha formato centinaia di giovani missionari, trasmettendo loro lo spirito di servizio che lo caratterizzava.

Il ritorno in Etiopia e gli ultimi anni

Nel Padre Antonio Vismara 2005 tornò in Etiopia come Superiore Regionale, per poi stabilirsi ad Addis Abeba fino al 2018 come formatore e vice superiore. Anche lì ha accompagnato generazioni di seminaristi e candidati locali con discrezione e dedizione. Ha trascorso gli ultimi tempi in Italia: prima destinato alla Regione Europa, poi a Torino, e infine ad Alpignano, nella Residenza San Giuseppe Allamano, dove è stato assistito dai suoi confratelli.

Un’eredità che resta

Padre Antonio Vismara era un uomo di preghiera e ascolto, ma anche di azione silenziosa e concreta. Ha lasciato lettere, riflessioni e scritti che testimoniano la sua fede e la sua attenzione alle persone. Generazioni di missionari ricordano in lui la pazienza e la saggezza di un formatore nato. A Ossona e tra chi lo ha conosciuto in Etiopia e in Kenya, resta la gratitudine per un sacerdote che ha fatto della missione la sua vita, senza clamore ma con fermezza.