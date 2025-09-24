Milano, ipovedente aggredito e rapinato sul tram 15: arrestati 2 marocchini

Letture: 1.600

Due marocchini di 29 e 42 anni avevano aggredito, picchiato e rapinato un 55enne ipovedente, lo scorso agosto. L’episodio si era verificato a Milano, lungo via dei Missaglia, nei pressi della fermata del tram 15 “Missaglia – Feraboli”. Dopo le indagini sono stati ora raggiunti da una ordinanza di custodia cautelare in carcere ma i due erano già in carcere.

👮‍♂️ Aggressione sul tram

Il pomeriggio del 12 agosto la vittima, portatore di disabilità visiva, era a bordo del tram quando è stata colpita con violenza al volto da una coppia di uomini. I due lo hanno scaraventato fuori dal mezzo e continuato a picchiarlo con calci e pugni, per poi rubargli due borse. All’interno c’erano strumenti fondamentali per la sua quotidianità, delle lenti e video-ingranditori, per un valore complessivo di circa 2.000 euro.

🚑 Soccorsi e prognosi

Il 55enne era stato soccorso e trasportato in codice arancione all’ospedale Humanitas di Rozzano. I medici avevano riscontrato ematomi al volto, al petto e sulle labbra, oltre a escoriazioni su entrambi i gomiti. L’uomo era stato dimesso con sette giorni di prognosi.

👮‍♂️ Indagini dei Falchi

Le indagini condotte dai Falchi della Squadra Mobile di Milano hanno permesso di identificare i due aggressori, già noti alle forze dell’ordine e con precedenti. L’11 settembre, nella Casa Circondariale “Francesco di Cataldo” di Milano, gli agenti hanno notificato ai due la misura cautelare.

🚔 Arrestati a Ferragosto

Al momento del provvedimento i due erano già detenuti. Pochi giorni dopo la rapina, infatti, erano stati arrestati a Ferragosto dagli agenti delle Volanti per resistenza a pubblico ufficiale. A bordo di uno scooter rubato avevano tentato la fuga e, una volta bloccati, avevano aggredito violentemente i poliziotti.