Per la pace in Palestina devastano la Stazione Centrale e feriscono circa 50 poliziotti

Erano circa in 10 mila, ma a guidare e istigare gli scontri avvenuti in Stazione centrale non erano più di 8 persone. Si è conclusa con più di 50 feriti fra le forze dell’ordine e molti altri fra i manifestanti e i passanti la manifestazione per chiedere la pace a Gaza. Gli episodi di violenza più gravi sono avvenuti in Stazione centrale, dove il gruppo dei manifestanti si è mosso con tattica e strategia.

Solo per un mero caso l’attacco alla polizia non si è concluso con dei morti. Alcuni dei manifestanti hanno lanciato pezzi delle transenne verso le forze dell’ordine, e poi sono riusciti ad entrare, sfondando lo sbarramento a protezione della Stazione Centrale, distruggendo le vetrine dei negozi all’interno della galleria delle carrozze e derubandoli.

L’assalto e i furti

Si sono impossessati delle manichette degli impianti antincendio e le hanno utilizzate come idranti contro poliziotti e carabinieri. All’interno della stazione Centrale c’era una squadra di carabinieri con i fucili per i lacrimogeni che avevano un’ottima mira: sono riusciti in parte a contenere e respingere l’attacco. Ma dalle immagini catturare si vedeva che le forze dell’ordine a difesa della stazione Centrale erano davvero troppo poche per quel che stava succedendo.

L’inquadrato

A guidare gli assalti alla stazione erano 4 o 5 personaggi, che non sembravano troppo giovani, e che quindi dovrebbero essere conosciuti dalle forze dell’ordine. Uno, però, era un ragazzino, che ha perso il mascheramento mentre scappava indietro dopo aver sfondato la vetrina di uno dei negozi della stazione centrale ed è stato inquadrato da alcuni fotogrammi dalle telecamere di Local team. Chissà se i suoi genitori lo riconosceranno Se si, ora hanno due scelte da valutare correndo dall’avvocato: disconoscerlo o prepararsi alla costosa battaglia legale per il risarcimento dei danni provocati dal loro virgulto.

Quelli che guidavano l’assalto però sono individuabili. Il numero di immagini che li ritraggono, con e senza mascheramento, è sicuramente innumerevole. Anche se sembra incredibile che la situazione sia sfuggita di mano in questo modo, la sensazione è che poliziotti e carabinieri fossero decisamente insufficienti per difendere efficacentemente un obiettivo sensibile e grande come la stazione Centrale e che la scelta sia stata quella di non fermarli, ma tentare solo di contenerli. Una scelta strategica che è costata alla polizia più di 50 feriti.

Un assalto preparato a tavolino?

Osservando i fotogrammi delle riprese video dei momenti degli assalti si nota che quei 4 o 5 personaggi che guidavano l’assalto utilizzavano una strategia precisa e piuttosto collaudata. Li si potrebbe definire esperti di guerriglia urbana. Va avanti il mascherato che lancia oggetti e poi torna velocemente nelle retrovie per confondersi fra la folla, e al suo posto va avanti un altro che insulta provoca e alza le mani al cielo, per rmsirai disarmato, ma che in realtà sta proteggendo al fuga del colpevole. Questo gesto lo compiono in sintonia diverse persone, come se lo avessero provato molte volte. Chi li avrà formati in questo modo?

Alcuni personaggi non proprio in età da studenti

A fine giornata si è sparsa la notizia che una manciata di persone sono state fermate. In giornata ci si occuperà di contare i danni, umani e materiali di una giornata che ha scoperchiato un altro grave problema. Non ha a che fare con Gaza, che è palesemente una scusa, ma piuttosto a che fare con il vecchiume del 1968 che sta pompando la testa di ragazzini particolarmente deficienti, rovinando la loro vita e il loro futuro per favorire il tornaconto politico di qualche furbastro della solita vecchia e becera sinistra.