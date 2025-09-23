Scontri alla stazione Centrale di Milano. 8 fermi con 5 arresti

Letture: 3.579

Alla fine dei violenti scontri avvenuti in Stazione Centrale a Milano al termine della manifestazione di solidarietà per Gaza, sono state fermate 8 persone. Il corteo era parte dello sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati di base, ha visto degenerare la situazione in violenze e danneggiamenti, con oltre 50 agenti di polizia feriti, alcuni in modo molto serio, e danni ingenti. Nella foto la vetrata rotta ieri da manifestanti

Cinque persone sono state arrestate per danneggiamenti e resistenza aggravata. Sono quelli pescati ieri in flagranza di reato.Tra loro due minorenni, un ragazzo e una ragazza di 17 anni. La ragazza è di origine vietnamita e vicina al compimento dei 18 anni , il ragazzo è italiano. Sono due studenti. Agli arresti anche tre maggiorenni, tutti italiani: una 21enne, una 20enne e un 37enne. Gli arrestati sono stati accompagnati in Questura e per i tre maggiorenni è stata richiesta la convalida dell’arresto con eventuali misure cautelari.il processo per direttissima è avvenuto questa mattina.

Cosa rischiano i 5 arrestati in flagranza e quelli che prenderanno dopo

Se i giudici comprenderanno che il processo per direttissima a questi primi arrestati, avrà un peso anche sulle prossime manifestazioni, applicheranno le pene massime previste dai decreti sicurezza appena emessi. Per la Resistenza a pubblico ufficiale le pene vanno dai 6 mesi ai 5 anni di carcere, con le aggravanti che maggiorano la pena massima di un quinto, per aver commesso il fatto con più persone riunite e per aver causato lesioni agli operatori delle forze dell’ordine. Qui c’era una riunione di dimensioni ragguardevoli e ci sono oltre 50 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri che sono rimasti feriti, alcuni in modo grave. Qualcuno dovrà pur risponderne ed è meglio che siano i responsabili.

Ci sono anche 2 denunciati a piede libero

Due persone sono state denunciate per oltraggio e lancio di oggetti pericolosi: sono un 24 enne e un 15enne, entrambi italiani. Un 28enne italiano è stato portato in Questura solo per l’ identificazione. I reati che potranno essere contestati agli arrestati e denunciati in flagranza e a quelli che saranno identificati nei prossimi giorni, includono danneggiamento aggravato, resistenza e violenza a pubblico ufficialevaggravato, oltre a oltraggio e lancio di oggetti pericolosi.

Le indagini proseguono sia per accertare le responsabilità dei maggiorenni e dei minorenni coinvolti e la Digos si sta occupando di identificare tutti i manifestanti che hanno partecipato all’assalto della stazione centrale e ai disordini, attraverso le numerose immagini del telecamere che hanno ripreso i fatti.

Una considerazione su qeui 50 feriti

Ci sono 50 tra poliziotti e carabinieri che sono rimasti feriti durante l’assalto. Alcuni sono in condizioni critiche. Questo è il dato che va sottolineato in modo deciso perché se ne parla troppo poco ed invece è il dato più importante di questa brutta situazione. Tra qualche mese ci saranno le elezioni a Milano e in Lombardia.

Non tenere conto della violenza di queste persone, non punirli o punirli poco per aver ferito 50 persone che stavano facendo il loro dovere, significa dar loro in mano la convinzione di poterlo rifare. La prossima volta il sangue che si vede sulle porte della stazione sarà molto di più. Ma allora quale sarà la responsabilità di chi manda 200 uomini a difendere una stazione contro 10mila persone, alle condizioni che sono state permesse?