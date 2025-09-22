Milano, maltempo: evacuata la scuola di via Valcismon. Seveso sotto osservazione

Letture: 5

L’ondata di maltempo e le piogge abbondanti hanno messo nuovamente in difficoltà Milano e la provincia per tutta notte e questa mattina. I vigili del fuoco hanno effettuato circa a un centinaio di interventi. La zona più colpita è stata quella di Niguarda, dove i sottopassi si sono allagati, auto bloccate dall’acqua e cantine invase stanno impegnando senza sosta le squadre di soccorso. Le piogge continueranno fino a sera

🚒 Scuola allagata ed evacuata in via Valcismon

L’acqua non ha risparmiato neppure gli edifici scolastici. In particolare, in via Valcismon, è stato necessario evacuare la scuola: si era allagata e sul posto è intervenuto il nucleo SAF dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza gli studenti e il personale. L’operazione si è svolta senza feriti ma con grande preoccupazione per famiglie e insegnanti.

🚒 Cedimento a Paderno Dugnano

La pioggia ha provocato anche il cedimento di un argine del Seveso a Paderno Dugnano, su si è dovuto intervenire immediatamente. il livello del fiume resta sorvegliato speciale perchè continua a salire e crea timore soprattutto nei quartieri del Nord Milano già provati da numerosi allagamenti.

🚒 Vigili del fuoco mobilitati

Quasi tutte le squadre del Comando di Milano sono in azione, alcune sono state inviate in rinforzo al Comando di Monza. Nonostante i disagi, e il grande lavoro la situazione è definita sotto controllo e, almeno fino a ieri sera, non si sono registrati feriti.