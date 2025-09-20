Aggressione a Lainate, tenta di strangolare la vicina davanti ai figli: arrestato 48enne

Letture: 2.528

Una violenta aggressione ieri sera a Lainate. Un 48enne italiano è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Rho per tentato omicidio e violazione di domicilio. La vittima è una donna, una 44enne dominicana di 44 anni, è stata assalita nella propria abitazione sotto gli occhi dei suoi bambini.

🚔 L’irruzione in casa

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si è presentato agitato sotto l’abitazione della vicina di casa. Prima ha staccato il contatore dell’energia elettrica, poi ha preso di mira la porta d’ingresso, danneggiandola con forza fino a riuscire a entrare. Una volta dentro, ha afferrato la donna per il collo con entrambe le mani, cercando di strangolarla.

👧 La reazione della figlia 14enne

A impedire che la situazione degenerasse è stata la prontezza della figlia 14enne della vittima. La ragazza ha colpito l’aggressore alla testa con una bottiglia di vetro, ferendolo e costringendolo a interrompere l’attacco. L’uomo, sanguinante, ha tentato di fuggire dall’appartamento.

🚔 L’arresto e i soccorsi

Il 48enne è stato però bloccato nel cortile condominiale dai Carabinieri, giunti sul posto grazie alle chiamate dei vicini che avevano assistito alla scena. La donna è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale di Rho. L’uomo, dopo le prime cure al San Carlo di Milano, è stato accompagnato al carcere di San Vittore.

⚖️ L’indagine

Non si conoscono ancora le motivazioni dell”aggressione, ma è plausibile un attacco di follia. La procura valuterà ora i provvedimenti da adottare a carico dell’aggressore, che dovrà rispondere di tentato omicidio e violazione di domicilio. Intanto la donna e i suoi figli sono stati affidati alle cure mediche e al sostegno dei familiari.