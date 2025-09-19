Ossona, installati i cartelli del Controllo di Vicinato: Ecco le zone sotto controllo attivo

Letture: 5.274

Da ieri a Ossona l’iniziativa del Controllo di Vicinato ha assunto una forma concreta e visibile. Dopo oltre un anno dalla costituzione, sono stati posizionati i sei cartelli ufficiali che segnalano la presenza della rete di cittadini impegnati a vigilare sul territorio.

I cartelli si trovano in punti strategici del paese: in piazza Litta, all’incrocio tra via Bosi e via Monte Nero, in via Vittorio Veneto angolo via Diaz, in via Boccaccio angolo via Buonarroti, in via Marconi angolo via Madre Teresa e in via Parco delle Rimembranze angolo via Roma. Si tratta di luoghi di passaggio scelti per rendere chiaro e immediato il messaggio: Ossona è un paese che non abbassa la guardia.

Un passo avanti per la sicurezza

Il Controllo di Vicinato, già attivo da diversi mesi e. Con già alcuni successi nel proprio curriculum, viene così ufficializzato anche attraverso la segnaletica. L’iniziativa non sostituisce le forze dell’ordine, ma le affianca con una rete di cittadini attenti che comunicano alle autorità eventuali situazioni sospette. La semplice presenza dei cartelli ha un valore simbolico e pratico: rappresenta un deterrente per i malintenzionati e al tempo stesso aumenta la percezione di sicurezza tra i residenti.

Negli ultimi anni l’attenzione sulla prevenzione dei furti in appartamento è cresciuta e il modello del Controllo di Vicinato si è diffuso in diversi comuni del Milanese. A Ossona, l’iniziativa ha trovato terreno fertile e un buon riscontro tra i cittadini, che hanno scelto di partecipare attivamente alla vita del paese.

Un invito alla collaborazione

Il posizionamento dei primi cartelli non segna un punto di arrivo, ma piuttosto un inizio. La presenza di un “occhio vigile” nelle strade diventa anche un invito a coinvolgere sempre più persone nel progetto. Un controllo diffuso e capillare, spiegano i promotori, è infatti il modo più efficace per rendere il Controllo di Vicinato uno strumento realmente utile contro i reati predatori.

La speranza è che l’installazione dei cartelli rappresenti un segnale concreto: la comunità è attenta, unita e pronta a collaborare per rendere Ossona un posto migliore e più sicuro per tutti.