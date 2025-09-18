Milano, spacciava cocaina a Baggio: 57enne arrestato

Letture: 2

Un incontro di pochi secondi in via Gozzoli, nel quartiere Baggio, ha fatto scattare le manette per un uomo di 57 anni. Ieri sera gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio hanno fermato il sospettato dopo averlo osservato durante uno scambio con un cliente. Secondo quanto ricostruito, il 57enne era arrivato in auto nel punto stabilito. Poco dopo si è avvicinato un altro uomo, che ha preso un involucro dal veicolo consegnando in cambio una banconota. La scena, notata in diretta dai poliziotti impegnati in un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga, non ha lasciato dubbi.

👮‍♂️ L’intervento degli agenti

I due uomini sono stati immediatamente bloccati. Il presunto acquirente aveva con sé una dose di cocaina pagata 50 euro. Il 57enne, invece, è stato trovato in possesso di 60 euro in contanti, ritenuti provento della vendita appena avvenuta. Durante la perquisizione dell’auto, i poliziotti hanno scoperto il vero nascondiglio della droga: sotto lo sportello lato guida era stata fissata una custodia in plastica calamitata, chiusa con un elastico. All’interno c’erano tre involucri di cocaina pronti per essere ceduti.

👮‍♂️ L’arresto

L’uomo, italiano e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo gli accertamenti di rito, è stato portato nelle camere di sicurezza della Questura di Milano in attesa del rito direttissimo.