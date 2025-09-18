Bicicletta come preda a Ossona: una ritrovata vicino al canalone di via Redipuglia

Letture: 4.377

Un’altra bicicletta delle bicicletterubate in paese è stata ritrovata, abbandonata in mezzo all’erba. È successo questo pomeriggio, intorno alle 16, a Ossona, in via Redipuglia, accanto al canalone in via Redipuglia. La bici, lasciata in cattive condizioni, giace ancora sul posto e si pensa possa essere stata rubata nelle ultime ore. Ora si attende che il legittimo proprietario sia avvisato per capire se sarà possibile recuperare almeno qualche pezzo utile.

Inserzioni

🚓 Il fenomeno dei furti

Quello delle biciclette rubate è diventato un problema serio per Ossona. Lasciarne una appoggiata a un muro, anche se ben legata, significa spesso vederla sparire nel giro di pochi minuti. Non si tratta di episodi isolati, ma di una vera e propria catena di furti che negli anni ha reso difficile anche il semplice spostarsi in paese con un mezzo a pedali.

🚓 Un traffico che preoccupa

Secondo quanto riferito da diversi residenti, i furti sarebbero collegati a un piccolo traffico gestito da tossicodipendenti che gravitano sul territorio. Per molti ossonesi, questo fenomeno è ormai diventato un punto centrale nelle questioni di ordine pubblico: non solo un fastidio per chi resta senza bicicletta, ma anche un segnale di disagio e degrado che continua a ripresentarsi. Al momento la bicicletta recuperata in via Redipuglia resta lì, a testimonianza di un problema che tocca ormai da vicino la quotidianità di chi vive in paese, e almeno fino a che il suo vero proprietario non la recupera