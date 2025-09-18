News Zoom

bicicletta. Bicicletta come preda a Ossona: una ritrovata vicino al canalone di via Redipuglia - 18/09/2025
Bicicletta come preda a Ossona: una ritrovata vicino al canalone di via Redipuglia

Ilaria Maria Preti
Un’altra bicicletta delle bicicletterubate in paese è stata ritrovata, abbandonata in mezzo all’erba. È successo questo pomeriggio, intorno alle 16, a Ossona, in via Redipuglia, accanto al canalone in via Redipuglia. La bici, lasciata in cattive condizioni, giace ancora sul posto e si pensa possa essere stata rubata nelle ultime ore. Ora si attende che il legittimo proprietario sia avvisato per capire se sarà possibile recuperare almeno qualche pezzo utile.

🚓 Il fenomeno dei furti

Quello delle biciclette rubate è diventato un problema serio per Ossona. Lasciarne una appoggiata a un muro, anche se ben legata, significa spesso vederla sparire nel giro di pochi minuti. Non si tratta di episodi isolati, ma di una vera e propria catena di furti che negli anni ha reso difficile anche il semplice spostarsi in paese con un mezzo a pedali.

🚓 Un traffico che preoccupa

Secondo quanto riferito da diversi residenti, i furti sarebbero collegati a un piccolo traffico gestito da tossicodipendenti che gravitano sul territorio. Per molti ossonesi, questo fenomeno è ormai diventato un punto centrale nelle questioni di ordine pubblico: non solo un fastidio per chi resta senza bicicletta, ma anche un segnale di disagio e degrado che continua a ripresentarsi. Al momento la bicicletta recuperata in via Redipuglia resta lì, a testimonianza di un problema che tocca ormai da vicino la quotidianità di chi vive in paese, e almeno fino a che il suo vero proprietario non la recupera

Avatar photo

Ilaria Maria Preti

Giornalista, metà Milanese e metà Mantovana. Ho iniziato giovanissima come cronista, critica gastronomica e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 al 2019 speaker radiofonica di Radio Padania. Ora dirigo, scrivo e collaboro con diverse testate giornalistiche, coordino portali di informazione, sono una Web and Seo Specialist e una consulente di Sharing Economy. Il futuro è mio

